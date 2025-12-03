«Yo si te creo, hermana»… pero sólo si denuncias a alguien de derechas

Si la izquierda acuñó el lema «Yo si te creo, hermana» ante cualquier denuncia de agresión o abuso sexual hecha por una mujer no se entiende que se haya puesto de perfil después de que el magistrado Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, decidiera continuar el procedimiento judicial contra Errejón por considerar la existencia de «indicios» de la comisión de un delito de abuso sexual, según el auto, que afirma que la declaración de Elisa Mouliaá, como denunciante, cumplía los criterios de credibilidad exigidos por el Tribunal Supremo.

La actriz ha presentado un escrito de acusación por el que pide que se abra juicio al ex diputado y fundador de Podemos, para el que solicita que sea condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual. En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Mouliaá pide también una indemnización de 30.000 euros a Errejón por «daños morales» y por los «daños sufridos a consecuencia del abuso sexual».

Pero con independencia de la pena solicitada para su presunto agresor, lo sustantivo es que, como informa OKDIARIO, la actriz tiene conocimiento de la existencia de otras tres mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual a manos de Errejón, lo que añade aún un tono más negro, si es que deciden denunciar los hechos, al horizonte penal del ex diputado. No se trata de defender la culpabilidad de Errejón a toda costa, porque es inocente mientras no haya una sentencia condenatoria, pero resulta sorprendente que la izquierda y sus organizaciones satélites del feminismo más extremo guarden un significativo silencio.

Parece que eso de «yo sí te creo, hermana» no es aplicable a Elisa Mouliaá, se conoce que porque se atrevió a denunciar a un referente de la izquierda feminista. Conclusión: son hipócritas hasta decir basta. Porque si el denunciado hubiera sido un político de derechas habría tenido que irse de España.