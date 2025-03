OKDIARIO entra en el piso de la agresión de Errejón a Mouliaá: una cerradura y cámara de seguridad

OKDIARIO ha tenido acceso exclusivo al apartamento donde ocurrieron los hechos denunciados por la actriz Elisa Mouliaá contra el ex diputado de Sumar Íñigo Errejón. La vivienda, situada en la zona de Nuevos Ministerios, se ha convertido en una pieza clave en la investigación del caso que actualmente instruye el juez Adolfo Carretero.

El piso, muy luminoso y estratégicamente ubicado en una de las zonas más cotizadas de Madrid, cuenta con tres habitaciones. Según ha podido comprobar este diario, dos de las habitaciones carecen de cerradura o pestillo, mientras que la tercera dispone de una cerradura convencional. Sin embargo, actualmente esta última habitación permanece cerrada, por lo que no ha sido posible verificar si cuenta con pestillo interior.

En su denuncia inicial la Policía recogió que, según Mouliaá, Errejón «cerró con pestillo la puerta para impedir que pudiera escapar». Sin embargo, en su declaración judicial muestra dudas: «No lo sé, no me fijé si había pestillo». Más adelante agrega: «Sé que se cercioró de que estuviera cerrada». Cuando el juez le repregunta, afirma: «Yo dije que se cercioró de que estuviera cerrada, y yo no sé si la Policía puso pestillo sin yo decirlo». Añade que recuerda que Errejón «hizo como un amago» y a ella le «pareció un pestillo», pero reconoce que estaba «muy ebria» y no puede «recordar exactamente si había pestillo y de qué color era». Errejón descarta que hubiera pestillo.

Por otra parte, como ha comprobado OKDIARIO, en el pasillo principal del inmueble se encuentra instalada una cámara de seguridad. Podría ser un dispositivo que graba continuamente o un modelo estándar que únicamente se activa cuando la alarma está conectada, lo que podría descartar la existencia de grabaciones de los hechos denunciados.

Según las declaraciones judiciales, tanto Errejón como Mouliaá llegaron a este piso el 8 de octubre de 2021 tras asistir a la presentación del libro del ex diputado en un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid ubicado a 20 minutos de distancia. Previamente habían estado en una coctelería cercana, donde según ambos relatos consumieron alcohol.

La vivienda pertenece a un amigo de Mouliaá, Borja, novio de su amiga Soraya, donde se celebraba una fiesta privada con unas 12 personas. La actriz comentó al político que acudiría a esa fiesta privada y para sorpresa de ella, Errejón aceptó unirse al plan. OKDIARIO ha podido constar que el piso pertenece aún hoy a la familia de Borja.

Versiones contradictorias

Tras bailar en la zona de salón-comedor, Errejón presuntamente empujó a Mouliaá por el pasillo y la tiró en la cama de uno de los tres cuartos. En su declaración judicial, a diferencia de la denunciante, Errejón asegura que «no se sacó el pene» y que solo hubo «caricias superficiales y besos consentidos». Según su versión, estaban en la cocina donde se encontraban las bebidas, integrada en el salón con una cristalera, y antes de besarse, él le dijo «espera» a Mouliaá, le tomó de la mano y se dirigieron juntos a una habitación.

Por su parte, Mouliaá describió un escenario completamente diferente. Según su testimonio, el ex diputado «la cogió del brazo fuertemente y la llevó por un pasillo a una habitación» cuando un amigo suyo le pidió bailar una canción de Los Secretos. El político parece que tenía celos y quería imponer las tres normas que le había puesto en el taxi –una de ellas era que le diera un beso esa noche–. La actriz declaró que Errejón «se cercioró de que estuviera cerrada la puerta» y que ella le manifestó sentirse «incómoda y violentada».

La denunciante hace referencia a la «luz blanca» de la habitación que le «impactó mucho». En efecto, hay varios halógenos con una luz fuerte. Se trata de un elemento sensorial significativo que quedó grabado en su memoria como parte del trauma. Aunque reconoce que tiene declara que estaba incómoda y que lo normal es que «a una mujer se la ponga cómoda».

Ascensor pequeño

OKDIARIO ha podido grabar también el ascensor donde, según ambas declaraciones, se produjo el primer contacto físico entre ellos. Mientras Errejón afirma que «entraron en el ascensor y se besaron» iniciando él pero respondiendo ella, Mouliaá sostiene que «le besó en la boca metiéndole la lengua» y que ella «se apartó diciéndole que iba muy rápido». Se trata de un elevador antiguo donde al entrar dos personas casi no queda espacio entre ambas.

La visita de OKDIARIO al escenario de los hechos aporta nuevos elementos para contextualizar las declaraciones de ambas partes. La distribución del apartamento, la ubicación de las habitaciones y los detalles sobre cerraduras y sistemas de seguridad podrían ser cruciales para la investigación.

Mientras tanto, Errejón mantiene que todo fue consentido y que la denuncia no tiene relación con su dimisión como portavoz de Sumar, que según él se produjo porque «perdió la confianza de sus dirigentes políticos» en una formación donde se daba presunción de veracidad a denuncias anónimas. Mouliaá, por su parte, ha declarado que tardó en denunciar porque hasta ahora no había tomado «consciencia de la gravedad de lo sucedido».