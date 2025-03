Un informe médico certifica que Mouliaá sufrió estrés postraumático tras la agresión de Errejón

Un informe médico certifica que la actriz Elisa Mouliaá sufrió estrés postraumático tras la presunta agresión sexual por parte de Íñigo Errejón durante una noche de fiesta. El documento está firmado por un doctor especialista en Psiquiatría y Medicina Legal que ha valorado los daños psíquicos tras los abusos de la joven. La defensa de Elisa Mouliaá, ejercida por el penalista Alfredo Arrién, ha aportado este documento como prueba pericial al juez Adolfo Carretero, que investiga a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual.

El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, detalla minuciosamente el daño emocional que sufrió Elisa Mouliaá tras los hechos. «La paciente refiere que a raíz de los hechos denunciados ha desarrollado una sintomatología que ha alterado su vida por completo. Se muestra inhibida con enlentecimiento del curso del pensamiento, y solamente tras el establecimiento de un rapport adecuado, en lo que es preciso emplear un largo lapso de tiempo, se consigue que narre el suceso origen de su sintomatología, así como ésta misma. Manifiesta que los hechos fueron inesperados, súbitos y sin consentimiento expreso», explica el psiquiatra.

Y prosigue señalando que «se quedó bloqueada» por las consecuencias de semejante e imprevisible conducta del denunciado, y el miedo y las precauciones consiguientes modelaron bruscamente todo su quehacer diario, a lo que se añadió la poca comprensión de su entorno, lo que acrecentó su desesperación. «Desde el mismo día de los hechos ha presentado insomnio, estado irritable y disminución grave de la capacidad de concentración. Si bien los dos o tres primeros días consideraba que ese estado era una consecuencia normal de la vivencia sufrida, su prolongación le alarma y cree que algo no va bien en su cabeza», expone.

Es entonces cuando el médico refiere que «aguantó durante tiempo prolongado por miedo, reparos y por no ser plenamente consciente del alcance del impacto emocional hasta que no puede más y acude a los servicios de psiquiatría. Rumia y revive lo sucedido, con sentimiento creciente de desánimo e impotencia manifiesta no disfrutar de las actividades deportivas y lúdicas de las que antes disfrutaba, lo que atribuye a su estado de nervios permanente».

Diagnóstico de Elisa Mouliaá

El forense recalca en su informe que Elisa Mouliaá presenta en la actualidad un diagnóstico evidente de trastorno de salud mental tras los acontecimientos amenazantes contra su integridad psíquica protagonizados por Íñigo Errejón. «Dicho Trastorno ha estado además permanentemente somatizándose en forma de variados síntomas corporales y no es esperable mejoría alguna», expone el médico.

Y prosigue: «La evolución de este trastorno es impredecible en esta paciente en el momento actual, existiendo una gran variabilidad evolutiva, y describiéndose en la literatura científica en un extremo, casos en los que se consigue remisión en unos meses, y en el otro extremo, casos en los que el trastorno se cronifica y se convierte en una enfermedad de por vida que produce un alto grado de incapacidad».

Las consecuencias psicológicas de este trastorno podrían convertirse en secuelas permanentes, advierte el médico. De este modo, el facultativo recomienda a Elisa Mouliaá que precise de tratamiento psiquiátrico para su evaluación y control. Es importante recalcar que la víctima de Íñigo Errejón ha sido diagnosticada por depresión en los últimos años.

Situación de «abuso»

El médico concluye que Elisa Mouliaá, en un contexto determinado, vivió una situación de «abuso» por parte de Íñigo Errejón, que significó en su psique un verdadero atentado contra su intimidad. El fundador de Podemos y ex portavoz parlamentario de Sumar la agredió presuntamente en el taxi camino a la fiesta, en el ascensor del edificio en el que se produjeron los hechos y en una de las habitaciones del piso donde tuvo lugar la fiesta.

Elisa Mouliaá tardó años en denunciar estos hechos y el médico forense matiza que «esta vivencia generó en ella una tormenta emocional que tardó en digerir y por lo tanto en denunciar, y así hasta que sin poder más y superados sus mecanismos de defensa, acudió a los servicios médicos de psiquiatría e interpuso denuncia».

«Esta vivencia puede definirse y, por lo tanto, diagnosticarse como un síndrome llamado Trastorno por Estrés Postraumático Asociado», concluye el médico en el documento pericial que ya consta en el sumario del caso Errejón.