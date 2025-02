El juez de Errejón descarta como prueba la causa por maltrato archivada contra el ex marido de Mouliaá

El juez del caso Errejón, Adolfo Carretero, ha decidido este lunes descartar como prueba la causa por maltrato contra el ex marido de Elisa Mouliaá, en el marco de la investigación por un presunto delito de agresión sexual del ex dirigente de Más Madrid a la actriz. Además, también se descarta clonar el teléfono de Íñigo Errejón y sólo se analizarán las conversaciones con Mouliaá.

El juez ha decidido prescindir de la utilización como prueba el procedimiento por malos tratos y agresión sexual contra el ex marido de Elisa Mouliaá. Sobre la posibilidad de clonar el teléfono de Íñigo Errejón y el de la actriz, el magistrado también ha descartado esta opción y aclara en la resolución que la prueba del análisis a los teléfonos queda admitida pero se limitará «única y exclusivamente a las conversaciones» mantenidas entre el político y Mouliaá.

La inclusión de la causa contra el ex marido de Mouliaá había sido solicitada como prueba por parte de Íñigo Errejón, pero el juez da la razón a la actriz y a la acusación popular que ejerce la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada. Así las cosas, concluye que la causa es «posterior a los hechos» y que su aportación podría»afectar a la intimidad de terceras personas ajenas al procedimiento».

El juez Carretero explica que «no sucede lo mismo con las noticias de prensa porque son públicas y aunque no constituyan prueba en sentido estricto pueden aclarar indicios de otras pruebas o completarlos». Asimismo, también respalda la petición de Errejón de no proceder al volcado de su móvil, asegurando el juez que se trata de una medida desproporcionada. «No sucede lo mismo con las noticias de prensa porque son públicas y aunque no constituyan prueba en sentido estricto pueden aclarar indicios de otras pruebas o completarlos», añade.

En relación a los informes médicos de Elisa Mouliaá, el juez añade que su aportación a la causas podría «revelar aspectos de su vida u otras patologías que no guarden relación con los hechos», por lo que no procede para su utilización como prueba. Entre las últimas diligencias, el magistrado ha solicitado a Sumar la investigación interna contra Errejón y a Mediaset cuánto cobró Mouliáa por sus entrevistas.