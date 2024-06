Don Omar confirma que padece cáncer: «Nos vemos pronto»

Don Omar acaba de anunciar una de las peores noticias relacionadas con su salud. El cantante ha confirmado que padece cáncer mediante una publicación en su cuenta de Instagram en la que ha dejado sumanente preocupados a sus seguidores.

Ha sido durante la mañana de este lunes cuando ha comunicado la mala noticia con una foto en la que se puede ver su mano con una pulsera del centro médico Orlando Health, donde parece que está recibiendo los primeros cuidados.

«Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer», es la frase con la que anuncia este contratiempo. Por suerte, de ella se pueden apreciar sus ganas de luchas y que parece que afronta esta prueba que le pone la vida con la máxima de las energías para su recuparación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DON OMAR aka KONG (@donomar)

El artista es uno de los pioneros en conseguir que el reggaeton explotase como género musical en todo el planeta, por lo que se trata de una de las leyendas de la música de las últimas décadas. Por el momento no ha concretado cuál es el tipo de cáncer que padece y desde cuándo está recibiendo tratamiento, pero lo mas probable es que le obligue a parar su agenda de conciertos.

El próximo 7 de agosto tiene previsto comenzar la segunda parte de su gira Back to reggaeton, que comenzará en la ciudad de Oakland y que debería finalizar el 14 de septiembre en New Jersey. Esas fechas por el momento siguen en pie, aunque no hay que descartar que tengan que ser canceladas o reubicadas según su evolución.

Las canciones más conocidas de Don Omar

El artista cuenta con una legión de fans que le acompañan desde hace años gracias a su música, siendo a finales de los años 90 cuando tuvo su primer contanto con ella gracias a la iglesia de la que fue pastor. No fue hasta 2003 cuando publicó su primer álbum, aunque fue con su segundo trabajo, titulado King of kings, cuando su carrera explotó gracias a canciones como Salió el sol, Conteo, Angelito o Ella y yo.

Fue en 2008 cuando pasó al nivel de leyenda gracias a Diva virtual, todo un éxito en aquel momento y que se sigue escuchando en la actualidad, pero sin duda la canción por la que será recordado para siempre será: Danza Kuduro. Este tema ha conseguido traspasar generaciones, tanto que se llevó el título del récord Guinness como el Video de YouTube en español con más visitas.