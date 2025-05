Star Wars arrasa de nuevo: el regreso a los cines deja más de 40 millones de euros a Disney

La creación original de George Lucas se encuentra en un valle creativo en el que no parece haber un escenario planificado de contenidos para la franquicia. A diferencia de lo que ocurre por ejemplo con Marvel y sus fases, Disney ha ido dando tumbos entre las diferentes series y películas canceladas antes de tiempo que deberían haber supuesto ya, la continuación de la saga en las salas. Sin embargo y fruto de la pura nostalgia, Star Wars ha arrasado de nuevo en la cartelera gracias al reestreno en cines de La venganza de los Sith.

Desde la escasez de largometrajes en el periodo de la pandemia, en Hollywood se dieron cuenta del filón que suponía volver a llevar a la taquilla algunas de sus más exitosas narrativas. Y así, con motivo de su 20º aniversario, el final de la trilogía de precuelas que explicaban el origen de Darth Vader volvió al box office consiguiendo unos grandes resultados de recaudación: La venganza de los Sith ha recaudado 50 millones de dólares en todo el mundo. Para más alegría dentro de la casa del ratón, más allá del gasto propio de la distribución, Disney no ha necesitado una gran campaña de marketing para promocionar el reestreno, ni existen cambios en el montaje o nuevos efectos especiales que engrosen el coste de producción de su vuelta a los cines. Sin embargo, esa segunda vida en el patio de butacas no le ha servido a la precuela para superar la barrera de los 1.000 millones de dólares. Recaudación que sí consiguió por ejemplo, La amenaza fantasma (1999). De toda la saga, El despertar de la Fuerza (2015) es la única que ha rebasado la cifra de los 2.000 millones de dólares. La acogida del reestreno reabre por otra parte, la interminable duda que se cierne como si del propio lado oscuro se tratase sobre el futuro de la IP de Lucasfilm. ¿Debe Star Wars romper con todo lo establecido y renunciar a sus personajes clásicos o es la nostalgia la única capaz de perpetuar el devenir de la marca?

‘Star Wars: La venganza de los Sith’

La sinopsis oficial de La venganza de los Sith es la siguiente: «En su misión de rescatar al canciller Palpatine del General Grievous y el conde Dooku, Anakin Skywalker y Obi Wan-Kenobi terminan desencadenando una conspiración de una orden oscura que se creía muerta. Es el momento de descubrir si el joven jedi es el elegido y de ser testigos de la caída de la República a manos del Imperio».

Con el reestreno de Star Wars: La venganza de los Sith, la cinta tiene en su recaudación general unos 905 millones de dólares. Pero en el momento de su estreno, no fue recibida con el cariño melancólico con la que se le trata hoy. De hecho, en el momento de su estreno los fans de la saga despreciaban la trilogía de precuelas, entonando su evidente preferencia por las películas originales. No obstante, el paso del tiempo y el rechazo a los últimos largometrajes protagonizados por Rey han llevado a una revalorización de la herencia de Lucas, añadiendo incluso un cariño novedoso para un tradicionalmente criticado Hayden Christensen , quien dio vida al protagonista en esta y en su antecesora, El ataque de los clones (2002).

El reparto del proyecto se completó con Ewan McGregor, Natalie portman, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Jimmy Smits, Anthony Daniels, Kenny Baker y Frank Oz. Recientemente, Christensen recuperó su personaje de Anakin en la serie Obi Wan-Kenobi (2022) y Ahsoka (2023).

Actualmente, en la web de Rotten Tomatoes, La venganza de los Sith mantiene un 79% de reseñas positivas y podemos revisitarla, al igual que el resto de la saga, dentro del catálogo de Disney +.

El futuro de la saga

El próximo evento del universo de la galaxia muy, muy lejana se dará en mayo de 2026, cuando The Mandalorian y Grogu aterrice en las salas para finalizar el arco de tres temporadas de su serie. Un año después, la cinta Starfighter comandada por Ryan Gosling, continuará la saga que vimos con la última trilogía. Mientras tanto, el seguimiento de la cinta de Rey que todavía no tiene título oficial y Star Wars: Dawn of the Jedi permanecen en una especie de limbo que no recibe excesivas actualizaciones.

Paralelamente, en Disney + planean estrenar este año la película Lando, que narrará la historia de Lando Carlrissian, la serie A Droid Story de RD-D2 y C3-PO y una recién anunciada serie de animación sobre Darth Maul.