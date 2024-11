Tráiler de ‘Cómo entrenar a tu dragón’: el live action de DreamWorks se hace realidad

Ha pasado mucho hasta poder verlo, pero por fin DreamWorks nos ha mostrado un primer tráiler de la adaptación a acción real de Cómo entrenar a tu dragón. Cuando se anunció por primera vez el desarrollo del proyecto, existía cierto escepticismo con la transformación al live action de la cinta homónima de 2010. Contrariamente y rompiendo cualquier expectativa, lo cierto es que el adelanto ha sorprendido por su calidad técnica y por la fidelidad respecto a la película que inició una de las franquicias más aplaudidas del estudio. De esta forma, la compañía da el salto a esta tipología con la que Disney lleva lucrándose casi una década, no sin recibir varias críticas por el camino. No obstante, a diferencia de la casa del ratón, DreamWorks parece haber entendido la clave para el éxito de la conversión del campo de la animación al terreno de la realidad cinematográfica: respetar el legado ya conocido por los fans.

Un casting aparentemente perfecto, un CGI cuidado y un diseño de producción que por el momento, le da mil vueltas a todos los remakes de carne y hueso estrenados hasta ahora. Las sensaciones con este material promocional de Cómo entrenar a tu dragón no podían ser más elocuentes y emotivas, sobre todo en la parte donde Hipo conoce por primera vez a Desdentado, el oscuro y enternecedor animal con el que el protagonista establecerá una relación mágica. Sí, esa conexión cinematográfica entre niño y criatura que tantas lágrimas ha despertado en los espectadores, a través de antecedentes como Elliot y E.T. el extraterrestre o Hogarth y el gigante de hierro. El mérito de ese amor por el material original nacido de los libros de Cressida Cowell es atribuible a su director, Dean Deblois. El hombre responsable de haber dirigido del mismo modo la trilogía, concluida en 2019 con un último, sentimental y mágico capítulo. Como no podía ser de otra forma, el cineasta canadiense deja claro en el tráiler que todo aquello que amamos en su momento dentro de este universo fantástico vikingo volverá para emocionarnos de nuevo. Incluida la grandiosa banda sonora de John Powell, un habitual de DreamWorks al que ya hemos escuchado en otras historias de animación como Shrek, Antz o La ruta hacia el Dorado.

Tráiler de ‘Cómo entrenar a tu dragón’

Más allá de la estupenda ambientación de este live action de Cómo entrenar a tu dragón, el momento clave del material promocional lo marca el primer encuentro entre Hipo y Desdentado. Para aquellos que no han visto o no recuerdan la historia, el joven héroe es un vikingo que vive en una isla donde la población caza dragones. Pero un día, Hipo conoce a un pequeño dragón herido al que cuida hasta forjar un vínculo e increíble amistad. Juntos, desafiarán las visiones de su mundo sobre la especie de los dragones, descubriendo su naturaleza incomprendida y entendiendo que la convivencia entre esta población y lo seres fantásticos es necesaria para avanzar juntos, en una especie de relato antibélico.

En el reparto encontramos a Mason Thames (The Black Phone) como Hipo, Nico Parker (The Last of Us) da vida a Astrid, Nick Frost (Zombies Party) es Gobber y Julian Dennison (Deadpool 2) encarna a Snotlut. Por último, Ruth Codd (La caída de la casa Usher) asume el rol de Ruffnut Thorston y Gerard Butler (300), repite como padre del héroe principal, pues en las cintas animadas originales ya dobló a Estoico el vasto, quien además es el líder de esta tribu nórdica.

El live action: un negocio rentable

En una época dominada por las franquicias y las secuelas tardías, Disney comenzó hace varios años una línea de contenidos enfocada en resucitar sus viejos clásicos, reconvirtiendo la animación a la acción real. Algo que ya se había hecho en el pasado, bajo títulos por ejemplo como 101 dálmatas (1996). Sin embargo, las ambiciones de este formato por aquel entonces no iban mucho más allá de una suerte de futura explotación en el mercado doméstico.

Todo cambió cuando, pasada la primera década del siglo XXI, la empresa californiana inició toda una senda de auténticos taquillazos de las historias más lucrativas de su catálogo de tótems cinematográficos, alcanzando el cenit comercial con la película de acción real de El rey león. La trama shakesperiana del reino animal pasó por un criticado CGI hiperrealista, pero terminó recaudando más de 1600 millones de dólares y siendo por tanto, el décimo largometraje más taquillero en la historia del cine moderno.

Con Cómo entrenar a tu dragón, DreamWorks da el salto a este inhóspito terreno para el estudio, programando su estreno para el 13 de junio de 2025. Por su parte, su máxima competidora estrenará ese mismo año el live action de Blancanieves y el de Lilo y Stitch.