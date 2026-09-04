El Consell aplicará el incremento salarial pactado con los docentes desde este mismo mes

Los docentes de la Comunidad Valenciana van a percibir este mes de septiembre el incremento salarial acordado por la Consellería de Educación con dos de los sindicatos de la huelga de los pasados meses de mayo y junio: ANPE y CSIF. «Lo importante es cumplir con la palabra dada», ha manifestado al respecto el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras anunciar esta medida en el transcurso de una visita a la localidad a una escuela infantil de primer ciclo en Polop, en Alicante. En concreto, según ha explicado Pérez Llorca, las nuevas tablas salariales serán aprobadas en un pleno extraordinario del Consell, el próximo martes, 8 de septiembre. Su aplicación tendrá carácter retroactivo al día 1 del mismo mes.

El incremento salarial total se efectuará en tres fases, como también se acordó en su día. La primera, la de aplicación con efectos de 1 de septiembre, será de 75 euros. Cuando esas tres fases concluyan, el incremento salarial será de unos 200 euros y situará a los docentes valencianos por encima de la media nacional en cuanto a sus percepciones.

Pérez Llorca ha recordado que en los últimos días, el sindicato catalanista STEPV «reclamaba ese incremento salarial». Una circunstancia que ha calificado de «curiosa», por cuanto ese mismo sindicato «se negó a que se aplicase ese incremento salarial». Por ello, el presidente de la Generalitat Valenciana ha pedido «rigor, que dejemos de un lado las discusiones y nos pongamos a aplicar soluciones».

También ha recordado que, pese a que en el nuevo curso habrá 1.000 alumnos menos por el descenso de la natalidad, «en cambio, va a empezar el curso con casi 400 profesores más», a los que van a sumarse, según ha explicado, 700 «que ya están preparados» para las matriculaciones sobrevenidas.

Pérez Llorca ha anunciado, también, que en las matriculaciones que se efectúen en la Comunidad Valenciana a partir de abril de 2027, las ratios habrán bajado desde un 12% en educación infantil hasta un 20% en Secundaria.