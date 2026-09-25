Día nublado se asoma en toda la provincia, con cielo poco nuboso al inicio que dará paso a nubes bajas y potenciales brumas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán notablemente. Un viento suave del norte en el interior y del oeste en la costa marcará la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado con brisa fresca y nubes al atardecer

El cielo se presentará mayormente despejado esta mañana en Bilbao, con suaves tonos azules que invitan a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados, creando una sensación confortable. Sin embargo, la brisa, que soplará del norte a unos 15 km/h, aportará una agradable frescura. A medida que avanzamos hacia la tarde, es probable que la calidez se note más, con un pico cercano a los 25 grados, aunque una ligera posibilidad de lluvia podría salpicar la jornada en la tarde-noche.

Ya por la tarde, el cielo transformará su vestimenta a un ligero assemblage de nubes, pero sin grandes amenazas de lluvia, dejando espacio para que el sol brille de forma intermitente. La humedad resentida, con picos del 95%, hará que el ambiente se sienta un tanto denso. A medida que el día vaya cediendo a la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando los 17 grados, mientras que el sol, como un artista que concluye su actuación, se esconderá tras el horizonte a las 20:03.

Nubes y vientos marcan el día en Baracaldo

Baracaldo se despierta envuelta en un inquietante juego de nubes y vientos que presagian un día de inestabilidad. El aire fresco de la mañana invita a disfrutar de un paseo, pero no hay que dejarse engañar por el sol naciente, que pronto se verá cubierto por un manto gris. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados y las rachas de viento soplarán intensas, alcanzando los 15 km/h, marcando un día movido.

La mañana parecerá más tranquila con un cielo variable, pero la tarde traerá consigo una ligera posibilidad de lluvias y un descenso notable de la sensación térmica, que alcanzará los 16 grados. Con una humedad que podría llegar al 100%, las condiciones se tornarán algo incómodas. Es aconsejable que salgas preparado, mejor llevar paraguas y una chaqueta ligera para enfrentar las sorpresas que puedan llegar.

Guecho: ambiente ideal para disfrutar al aire libre

El día en Guecho amanece con un cielo mayormente despejado que invita a disfrutar de la naturaleza. Desde las primeras horas, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando los 17 grados en la mañana, con una sensación térmica que será un poco más baja. Con una probabilidad de lluvia nula y una ligera brisa proveniente del norte, la jornada promete ser placentera. A medida que avanza el día, la temperatura máxima llegará a los 23 grados y aunque la humedad se sentirá algo elevada, no será motivo de incomodidad.

Ya por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero sin expectativas de lluvia. La temperatura comenzará a descender, marcando 21 grados en su punto más alto, con una leve sensación térmica que se mantendrá cerca del máximo. La tarde brindará muchas horas de luz, ya que el sol se ocultará pasadas las 20:00. Será una jornada ideal para disfrutar al aire libre sin preocuparse por las precipitaciones ni el viento, que se mantendrá en un nivel moderado.

Santurce: cielo ligeramente nublado y tranquilo

Las condiciones del tiempo se presentan estables a lo largo del día, con un cielo ligeramente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 24 grados. El viento soplará de manera suave, creando un ambiente agradable y sin riesgos de lluvia.

La jornada se perfila perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a aprovechar el día.

Cielo nublado y ocasiones soleadas en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 26 grados. La brisa será ligera, con viento del norte a 10 km/h, lo que hará que la mañana se sienta fresca y agradable, ideal para disfrutar de un paseo.

A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a momentos soleados, aunque existe una ligera posibilidad de chubascos por la tarde-noche. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol asomará con fuerza.