Vuelve la Fórmula 1 a Madrid: más de 4.500 millones de euros en 10 años

El rugido de los motores regresa a la capital por la puerta grande. Del 11 al 13 de septiembre de 2026, Madrid acogerá el Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España en el nuevo circuito semiurbano bautizado como MADRING en la zona de IFEMA-Valdebebas. Un acuerdo histórico firmado hasta 2035 que no solo devolverá el automovilismo a la ciudad, sino que dejará un impacto económico sin precedentes: una inversión de miles de millones de euros en la próxima década y miles de puestos de empleo para la región.

MADRING: el nuevo templo del motor

La confirmación ya es oficial y las cifras técnicas que rodean al evento prometen un espectáculo de primer nivel. El circuito MADRING será semiurbano y estará diseñado para poner a prueba la velocidad y la habilidad de los pilotos. Contará con una longitud de 5,4 kilómetros, un total de 22 curvas y darán 57 vueltas durante la carrera del domingo.

Aunque el semáforo se pondrá en verde hoy, viernes 11 de septiembre de 2026, el compromiso adquirido con la dirección de la Fórmula 1 es a largo plazo: el acuerdo garantiza que la capital española será la sede de este Gran Premio ininterrumpidamente, al menos, hasta la temporada 2035.

Impacto millonario y creación de empleo

Más allá del deporte, la llegada de la Fórmula 1 supondrá un impulso económico enorme. Según los datos de la consultora PWC, el Gran Premio dejará en la región más de 450 millones de euros al año, lo que suma aproximadamente 4.500 millones a lo largo de los diez años que dura el contrato.

Todo este dinero se notará directamente en el empleo y en los negocios locales. En concreto, se crearán 8.850 puestos de trabajo directos en Madrid y se recaudarán 83 millones de euros en impuestos. Además, la hostelería ingresará unos 59 millones anuales, el transporte ganará 22 millones y los comercios locales se llevarán unos 18 millones de euros.

Récord de asistencia y turismo

La carrera de Madrid también batirá récords de público. La organización espera juntar a más de 120.000 personas, siendo la cifra de asistencia más alta de toda la Fórmula 1 en Europa. Destaca especialmente la zona VIP, que contará con 20.000 entradas a un precio de unos 3.000 euros cada una.

Si se venden todas, solo esta zona de lujo dejará 60 millones de euros de ingresos. Todo este evento será un gran atractivo turístico, ya que se calcula que atraerá a 80.000 aficionados de fuera de Madrid: unos 45.000 llegarán desde el extranjero y otros 35.000 vendrán desde otras partes de España.

Impulso al PIB madrileño

Por su parte, la Cámara de Comercio ha calculado lo que gastarán todos estos turistas durante el fin de semana de la competición. Solo en bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, se espera que el gasto supere los 29,5 millones de euros en apenas tres días.

Se calcula que los ingresos de la Fórmula 1 representarán el 0,2% de la economía de toda la Comunidad de Madrid y el 0,4% de la capital, convirtiendo al circuito MADRING en un motor económico fundamental para los próximos años.