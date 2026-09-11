Madrid vuelve a vivir la Fórmula 1. Del 11 al 13 de septiembre de 2026, la capital recupera un Gran Premio después de 45 años -el último se celebró en el circuito de Jarama en 1981- y lo hace estrenando escenario: Madring. Un circuito de 5,4 kilómetros y 22 curvas construido en torno a IFEMA Madrid y Valdebebas. Tres días de competición, pero también de actividades, gastronomía y experiencias pensadas para que la jornada empiece antes de que se apaguen los semáforos.

Precisamente por eso conviene llegar con los deberes hechos. En un acontecimiento de estas dimensiones, saber por dónde entrar, qué transporte utilizar o en qué zona está nuestra tribuna puede marcar la diferencia entre empezar el día disfrutando o recorriendo kilómetros en la dirección equivocada.

La primera comprobación es sencilla, pero importante. Madring está dividido en dos sectores independientes, Norte y Sur, y no es posible pasar a pie de uno a otro desde el interior del recinto. La ubicación de la entrada determinará, por tanto, la ruta que hay que seguir.

El mapa oficial merece una consulta antes de salir. Además de identificar la tribuna y el acceso correspondiente, permite localizar las principales estaciones de transporte público y los servicios básicos del recinto: restauración, asistencia médica, zonas de descanso, fuentes de agua, aseos, consignas o puntos de información.

Entre una sesión y otra habrá mucho que hacer sin necesidad de alejarse del circuito. Madring contará con puestos de restauración, pantallas gigantes, simuladores de conducción, exposiciones y diferentes actividades de entretenimiento, además de los servicios necesarios para pasar prácticamente todo el día en el recinto.

Ford tendrá su propia FanZone

El regreso de Ford a la Fórmula 1 también se vivirá fuera de pista. La marca contará con una zona para aficionados de más de 6.500 metros cuadrados, concebida como un gran punto de encuentro para descubrir su historia en la competición y disfrutar de distintas experiencias durante todo el fin de semana.

Entre ellas habrá un circuito todoterreno con obstáculos y pruebas técnicas, en el que los vehículos Ford pondrán a prueba su control, tracción y capacidad de respuesta sobre terrenos exigentes, acercando al público una experiencia de conducción muy diferente a la que verá sobre el asfalto de Madring.

La experiencia continuará con coches clásicos y otros vehículos de la marca en exposición, espacios interactivos, animación y diferentes sorpresas repartidas a lo largo del fin de semana.

Guía práctica de la Fórmula 1 en Madrid

Llega con tiempo

El acceso general al recinto estará abierto de 8:00 a 20:00 horas, mientras que las actividades de las zonas para aficionados se desarrollarán entre 10:00 y 19:00 horas. El viernes, la Fórmula 1 saldrá a pista a las 13:30 y a las 17:00; el sábado, la clasificación comenzará a las 16:00; y el domingo, la carrera arrancará a las 15:00 horas, después del desfile de pilotos previsto para las 13:00. La organización recomienda consultar nuevamente el programa antes de acudir, ya que puede incorporar actualizaciones.

2. Comprueba si tu entrada es para Madring Norte o Sur

En el sector Sur, la principal referencia es Feria de Madrid, en la línea 8 de Metro, aunque dependiendo de la tribuna también pueden ser convenientes Mar de Cristal, Canillas o San Lorenzo. Para Madring Norte, la estación principal es Valdebebas, en la línea C-1 de Cercanías.

3. Si vives en Madrid, prioriza el transporte público.

Metro y Cercanías serán las opciones más directas, complementadas por autobuses y servicios de lanzadera desde Plaza de Castilla, Canillejas, Avenida de América y el Estadio Metropolitano. La propia Comunidad de Madrid ha recomendado utilizar Metro para acceder al Gran Premio.

4. Si vienes desde fuera, también

Desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios se puede conectar con Valdebebas mediante Cercanías, con transbordo en Chamartín cuando corresponda. Quienes lleguen en avión cuentan además con la línea 8 de Metro para desplazarse desde el entorno del aeropuerto hasta Feria de Madrid.

5. Si vas en coche, no habrá aparcamiento general

La alternativa oficial es reservar plaza en el Estadio Metropolitano, conectado con Madring mediante lanzaderas y sujeto a disponibilidad. Si viajas en un vehículo eléctrico, IFEMA dispone de infraestructura para cargar simultáneamente 34 vehículos, aunque durante el Gran Premio las restricciones de acceso pueden limitar su utilidad. El Ayuntamiento de Madrid ofrece además un mapa actualizado de puntos públicos de recarga.

Consulta tu entrada, localiza tu sector, elige el transporte adecuado y llega con tiempo. Con esa parte resuelta, ya solo queda disfrutar del ambiente, descubrir lo que Ford ha preparado y encontrar el mejor lugar desde el que ver a los 22 monoplazas enfrentarse por primera vez a La Monumental.