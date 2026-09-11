Desarticulada una red a la que se atribuye el empadronamiento ilegal de 26 extranjeros en Burriana (Castellón)

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en la localidad de Burriana (Castellón) a la que se atribuye el supuesto empadronamiento ilegal de 26 extranjeros no comunitarios, según ha podido saber OKDIARIO.

En el transcurso de la operación han sido detenidos tres hombres y una mujer cuya nacionalidad y edad no han trascendido y a quienes a su vez se atribuyen los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación del estado civil y falsificación de documento privado.

La investigación arrancó hace meses a consecuencia de varias denuncias de vecinos de la localidad. Manifestaban que en sus viviendas se encontraban empadronadas personas a las que ellos no conocían.

Una de las principales integrantes de la organización ahora desarticulada estaba relacionada con una inmobiliaria de Burriana, lo que aprovechaba supuestamente para obtener datos de clientes y confeccionar contratos de arrendamientos igualmente falsos, según el Instituto Armado.

Esos contratos, siempre según las mismas fuentes, eran vendidos más tarde por los otros integrantes del grupo a terceras personas extranjeras no comunitarias para que estas últimas pudieran empadronarse en el municipio. La investigación de la Guardia Civil de Burriana ha relacionado y acreditado la «participación directa» de los ahora detenidos en un total de 36 delitos.

El caso de Burriana, en Castellón, trae a la memoria el acaecido en Gandía, en Valencia, donde, tal como publicó también OKDIARIO en diciembre de 2025, agentes, en aquel caso de la Policía Nacional, desarticularon otra organización criminal, que se dedicaba a obtener datos personales y falsificar documentos para empadronar masivamente a ciudadanos extranjeros a cambio de dinero.

La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional en Gandía constató el empadronamiento irregular de al menos 127 personas a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros. Además, fueron localizadas víctimas. Todas de edad avanzada y propietarias de viviendas en la localidad.

En el caso de Gandía, la operación se saldó con cinco detenidos de edades comprendidas entre los 28 y los 47 años. En concreto, dos varones marroquíes, un tercero español, una mujer boliviana y otra, española. Se les imputaban los supuestos delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

En mayo de 2024, tal como también entonces publicó OKDIARIO, un total de 10 personas, todos varones, de origen español, marroquí y argelino, fueron detenidas por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de falsedad documental relacionado con la compra de inscripciones fraudulentas en el padrón de la localidad valenciana de La Alcudia, un municipio ubicado en la comarca de la Ribera Alta. Falsos empadronamientos por los que pagaban entre 150 y 300 euros. En la vivienda llegaron a estar empadronadas a la vez un total de 38 personas. En el momento de las pesquisas policiales, eran 26.