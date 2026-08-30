El festival Brava Madrid 2026 toma la Caja Mágica en septiembre

Los días 18 y 19 de septiembre de 2026, el recinto de la Caja Mágica albergará una nueva entrega del festival Brava Madrid. Tras completar el aforo en su convocatoria de 2025 con más de 50.000 asistentes, esta cita regresa con una propuesta que entrelaza música en vivo, códigos de moda y una clara vocación de espacio inclusivo sin etiquetas rígidas.

El encuentro basa su identidad en la diversidad de géneros musicales y en la libertad estética de su público. Durante dos jornadas consecutivas, las instalaciones madrileñas se distribuirán en distintas áreas temáticas orientadas al pop, los grandes éxitos de baile y la electrónica de club.

Un cartel con referencias del pop internacional y nacional

La nómina de nombres confirmados para esta edición abarca propuestas consolidadas del panorama global y local. En el apartado internacional destacan las británicas Sugababes, la cantante australiana Natalie Imbruglia, la artista rumana Inna y el grupo holandés de eurodance Vengaboys.

El terreno nacional contará con la presencia de Fangoria, el proyecto de Alaska y Nacho Canut, además de las actuaciones de Leire Martínez, María Peláe, Soraya y Álvaro Mayo. La distribución de las actuaciones permitirá alternar diferentes estilos a lo largo de cada jornada en los escenarios principales del recito.

Pistas para la electrónica y espacios de dinamización

El componente de baile electrónico tendrá su propio punto de encuentro en el espacio denominado Inferno Brava by Absolut. Por esta zona pasarán los pinchacitos y sesiones de Sofía Cristo, Suri, Bailamamá, Sergio Tyler, Señora DJ y Raúl Mata, orientados a ritmos de club y música de baile de ritmo acelerado.

Más allá del programa sonoro, el recinto dispondrá de una zona de restauración con puestos de comida rápida y food trucks. Como en entregas anteriores, la organización propondrá un código de vestimenta conceptual —que se anunciará semanas antes del evento— para animar a los asistentes a elaborar estilismos propios durante el fin de semana.

Tipos de entradas y opciones de acceso

La venta de pases para asistir a la Caja Mágica ya se encuentra activa en los canales oficiales. La oferta incluye entradas individuales para cada jornada desde 40 euros, así como abonos generales para ambos días a partir de 42,50 euros.

Para quienes busquen servicios adicionales o zonas reservadas dentro del recinto, existen modalidades de abono VIP desde 85 euros y pases de categoría Golden VIP a partir de 175 euros.

Resumen de datos prácticos