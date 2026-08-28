Richard Avedon retrata la cara oculta del sueño americano en MAPFRE

La Sala Recoletos de la Fundación MAPFRE acoge hasta el 30 de agosto la icónica serie «In the American West», un ambicioso recorrido documental firmado por el célebre fotógrafo norteamericano Richard Avedon que desarmó el mito del wéstern tradicional a través de retratos crudos y despojados de artificio.

Pocos trabajos en la historia de la fotografía documental han logrado sacudir tan profundamente el imaginario de una nación como lo hizo el proyecto que Richard Avedon desarrolló entre 1979 y 1984. Enmarcada dentro de la Sección Oficial de PHotoESPAÑA 2026, la Sala Recoletos de Fundación MAPFRE acoge una de las citas culturales más determinantes de la temporada en Madrid: la exposición In the American West. Organizada en rigurosa colaboración con la Fondation Cartier-Bresson de París y con obras cedidas por The Richard Avedon Foundation, la muestra ofrece una inmersión directa en la mirada transformadora de un autor que decidió dar la espalda al glamour editorial para escrutar el alma desgastada del interior estadounidense.

El encargo tejano que dinamitó la leyenda del Oeste

El origen de este monumental cuerpo de trabajo se remonta a finales de los años setenta, cuando el Amon Carter Museum of American Art de Fort Worth, Texas, encomendó a Avedon una tarea colosal: capturar la esencia vital del oeste norteamericano contemporáneo. Durante un periodo de cinco años, el fotógrafo neoyorquino recorrió miles de kilómetros a lo largo de trece estados, visitando ferias de ganado, minas, campamentos de trabajadores itinerantes, rodeos y diminutas comunidades rurales golpeadas por la economía.

Lejos de caer en la nostalgia romántica o en los paisajes épicos que históricamente inmortalizaron fotógrafos como Ansel Adams, Avedon optó por una estrategia radical. Decidió omitir el horizonte, las montañas y los atardeceres dorados para situar a los propios habitantes en el centro absoluto de la composición. Hombres y mujeres anónimos fueron despojados de su contexto habitual para enfrentarse cara a cara a la cámara.

La poética del fondo blanco y el retrato desnudo

La metodología técnica empleada en In the American West fue tan austera como contundente. Richard Avedon instalaba al aire libre una sábana o papel blanco de gran formato a modo de fondo, a menudo utilizando la sombra de camiones o remolques para obtener una luz natural homogénea y desprovista de destellos dramáticos. Ante ese lienzo inmaculado situaba a mineros cubiertos de hollín, vaqueros con rostros curtidos por el sol, granjeros empobrecidos, camioneros y trabajadoras de ferias itinerantes.

Sin elementos decorativos que distrajera la atención, la mirada del espectador queda atrapada por la textura de la piel, la tensión de las manos, el pliegue del vestuario gastado y la honestidad, a ratos incómoda, de unas miradas que interpelan directamente al espectador. La escala de las copias, muchas de ellas impresas a tamaño casi real mediante una cámara de gran formato de 8×10 pulgadas, intensifica esa sensación de cercanía física e intimidad psicológica, transformando cada retrato en un estudio antropológico y emocional de insuperable fuerza.

Un mito de la moda volcado en las fracturas sociales

La figura de Richard Avedon (Nueva York, 1923 – San Antonio, Texas, 2004) resulta imprescindible para comprender la evolución de la imagen visual del siglo XX. Conocido globalmente por su revolucionario trabajo de moda en publicaciones icónicas como Harper’s Bazaar y Vogue, donde liberó a las modelos de la rigidez de los estudios colocándolas en movimiento por las calles de París o Nueva York, Avedon mantuvo siempre una marcada inquietud ética y política.

A lo largo de su prolífica carrera, abordó con igual maestría la lucha por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, las protestas contra la guerra de Vietnam o los retratos institucionales del poder político durante el escándalo Watergate. In the American West representa la culminación de esa vertiente comprometida, un hito incontestable en su trayectoria profesional que redefinió los códigos estéticos del retrato documental contemporáneo.

Una cita imprescindible de PHotoESPAÑA en Madrid

La llegada de esta exposición a la Sala Recoletos supone una oportunidad extraordinaria para comprender de qué manera la fotografía es capaz de cuestionar los relatos nacionales preconcebidos. La muestra permite al visitante reencontrarse con una América profunda que rara vez ocupaba las portadas de los diarios, pero cuyas cicatrices y dignidad quedaron impresas para siempre en la película de Avedon.

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