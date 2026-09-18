Roberto Ruiz, el chef de Shakira en Madrid con estrella Michelin, desvela el menú VIP de su residencia: «Va a ser una experiencia muy latina»

A pocas horas de que Shakira se suba al escenario para inaugurar su esperada residencia en Madrid, todos los detalles que rodean a sus doce conciertos empiezan a cobrar protagonismo. La cantante colombiana aterriza este viernes en la capital para iniciar una serie de actuaciones que se prolongarán hasta el próximo 11 de octubre y que convertirán Villaverde en el epicentro de la música latina durante las próximas semanas. Pero el espectáculo no se limitará al escenario. La experiencia que la artista ha diseñado alrededor de sus conciertos contará también con gastronomía, cultura, moda y diferentes propuestas de ocio, y COOL ha podido hablar con uno de los chefs que estará trabajando durante los doce días en la zona VIP del recinto: Roberto Ruiz, uno de los grandes nombres de la cocina mexicana en España.

El chef, conocido por haber sido el primer mexicano en conseguir una estrella Michelin fuera de México, será uno de los encargados de poner sabor a esta celebración. Y lo hará recurriendo precisamente a sus raíces. «La idea es que se viva una experiencia muy latina», explica Roberto Ruiz a COOL, dejando claro que la gastronomía tendrá un papel importante dentro de una residencia concebida como mucho más que una sucesión de conciertos. Durante doce jornadas, miles de personas pasarán por el recinto madrileño y tendrán la posibilidad de disfrutar de una programación que pretende convertir cada jornada en una auténtica celebración de la cultura latinoamericana.

La propuesta gastronómica de Ruiz estará marcada por la cocina mexicana, con dos elaboraciones especialmente escogidas para la ocasión. Por un lado, el chef preparará un taco de cochinita pibil, uno de los platos más reconocibles de la gastronomía mexicana y también uno de los que, según explica, más gustan al público. «Yo lo que voy a hacer es un taco de cochinita pibil. Primero porque es de los platos más reconocibles y que más gustan de la cocina mexicana», cuenta a COOL. Una elección que conecta directamente con la identidad gastronómica de su país y que permitirá a quienes accedan a la zona VIP acercarse a uno de los sabores más característicos de México.

Pero el menú no se quedará en la cochinita pibil. Roberto Ruiz también viajará gastronómicamente hasta el Pacífico mexicano con una tostada de marlín ahumado, un pescado que protagonizará una segunda elaboración pensada para aportar otro perfil a la experiencia. «Después vamos a ir al Pacífico mexicano con la tostadita, la tostada de marlín, que es este pescado, que es como el atún», explica el chef. La elaboración se completará con una vinagreta sencilla y, aunque tendrá el carácter propio de la cocina mexicana, no buscará convertir el picante en el protagonista absoluto del plato. «No es muy picante, pero sí que tiene sabor y el carácter de México», asegura.

La elección de estos platos no es casual. El objetivo es que la gastronomía acompañe al espectáculo y forme parte de esa experiencia latina que Shakira ha querido construir alrededor de su llegada a Madrid. El recinto no funcionará únicamente como un espacio para ver a la cantante sobre el escenario, sino como una especie de ciudad efímera en la que durante doce jornadas habrá diferentes propuestas culturales y gastronómicas. Macondo Park, nombre con el que se ha bautizado este universo creado alrededor de la residencia, contará con música, gastronomía, literatura, moda y diferentes espacios de entretenimiento.

Y en ese contexto, la cocina mexicana tendrá un papel destacado de la mano de Roberto Ruiz. «Yo, que el mundo se dio cuenta de que Latinoamérica tiene muchísimo que ofrecer y por primera vez se dieron la tarea de voltear a ver lo que hacíamos», reflexiona el chef durante su conversación con COOL. Para él, la presencia de la gastronomía latinoamericana en Madrid es también el reflejo de una realidad que ha ido creciendo durante los últimos años: la capital cuenta cada vez con una mayor representación de cocinas procedentes de distintos países de Latinoamérica y con un público cada vez más familiarizado con sus sabores y productos.

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Ruiz no estará solo. La propuesta gastronómica contará también con otros chefs y cocineros que aportarán diferentes perspectivas y estilos. Entre ellos estará Hugo, que llevará una propuesta marcada por la fusión y por la utilización de ingredientes y técnicas vinculadas también a la cocina asiática. La intención, según explica el chef mexicano, es que todas estas propuestas formen parte de un mismo concepto y que la comida no sea un elemento aislado, sino una extensión de lo que sucederá sobre el escenario. «Lo que se está buscando es que sea una experiencia que vaya en consonancia con todo este espectáculo que va a haber, que es impresionante», asegura Roberto Ruiz a COOL. Una experiencia gastronómica que pretende estar a la altura de una residencia que reunirá a cientos de miles de personas en Madrid y que convertirá durante varias semanas el distrito de Villaverde en un punto de encuentro para seguidores de Shakira procedentes tanto de España como de otros países.

El universo creado alrededor de los conciertos incluye también El Taller, dedicado a la moda española; La Biblioteca, vinculada a Penguin Random House y con la participación de numerosas escritoras; El Museo de Shakira, dedicado a la trayectoria de la artista, y El Mercado, donde la gastronomía latinoamericana tendrá su propio espacio. Después de cada concierto, la celebración continuará en Macondo Plaza, prolongando una experiencia que busca que los asistentes permanezcan en el recinto más allá de las dos horas de espectáculo.

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En este escenario, Roberto Ruiz afronta doce jornadas entre fogones con una misión muy concreta: llevar el sabor de México hasta la residencia madrileña de Shakira. Cochinita pibil, marlín ahumado y una cocina con carácter serán sus cartas de presentación durante estos días. «Va a estar bien representado todo y va a ser un sitio para que complemente además el súper concierto, poder comer de forma maravillosa y que viva una experiencia verdaderamente latina», concluye el chef en conversación con COOL.