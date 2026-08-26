BattleKart aterriza en el Palacio de Hielo con realidad aumentada

A veces da la sensación de que las opciones de ocio en la capital repiten siempre el mismo patrón. Por eso, cuando un formato rompe los moldes habituales, conviene prestarle atención. En las instalaciones del Palacio de Hielo acaba de instalarse una propuesta bautizada como BattleKart. Traída a Madrid por la firma Spark Island, la iniciativa propone algo tan sencillo de explicar como difícil de ejecutar hasta ahora: meter al usuario dentro de un videojuego de carreras al uso, pero montado en un vehículo real que se desplaza sobre el suelo.

La tecnología que sustituye a los circuitos de asfalto

En este espacio no vas a encontrar neumáticos apilados para delimitar las curvas ni protecciones de plástico rígido. La pista no existe físicamente sobre el suelo. En su lugar, un entramado de proyectores de alta definición instalados en el techo dibuja el trazado con luz directamente sobre la superficie del recinto. Los pilotos se suben a karts eléctricos que reaccionan al instante a lo que ocurre en esa pantalla gigante proyectada bajo las ruedas.

El verdadero atractivo de la experiencia radica en su dinamismo interactivo. Gracias a un sistema de sensores de precisión que rastrea la posición de cada vehículo, los participantes van recogiendo elementos virtuales durante la carrera. Puedes soltar trampas de aceite, activar un acelerador de velocidad en el momento justo o lanzar misiles hacia los rivales que llevas inmediatamente delante. Si uno de tus proyectiles impacta contra otro jugador, el kart del adversario detecta el impacto y pierde potencia progresivamente durante unos segundos. Esa respuesta física en el vehículo es lo que convierte la partida en un pique continuo entre los doce competidores que entran a pista en cada turno.

Cuatro formas de competir en la pista digital

Para evitar que la experiencia se quede en un mero paseo rápido, la plataforma permite variar las dinámicas mediante distintos modos de juego alternativos:

BattleRace : Es la modalidad clásica de carreras donde la velocidad pura se mezcla con el uso táctico de los objetos que aparecen proyectados en el camino.

: Es la modalidad clásica de carreras donde la velocidad pura se mezcla con el uso táctico de los objetos que aparecen proyectados en el camino. BattleColor : Un modo en el que los karts van dejando un rastro de pintura a su paso. Gana el equipo que logre cubrir un porcentaje mayor del suelo con su color cuando termine el tiempo.

: Un modo en el que los karts van dejando un rastro de pintura a su paso. Gana el equipo que logre cubrir un porcentaje mayor del suelo con su color cuando termine el tiempo. BattleSnake : Basado en el mítico juego de la serpiente, obliga a conducir con precisión para ir recogiendo piezas sin estrellarse contra la estela luminosa que van dejando los karts rivales.

: Basado en el mítico juego de la serpiente, obliga a conducir con precisión para ir recogiendo piezas sin estrellarse contra la estela luminosa que van dejando los karts rivales. BattlePool: Transforma la pista en una mesa de billar de dimensiones gigantescas, donde los propios vehículos hacen la función de taco para empujar las bolas proyectadas hacia las esquinas.

Claves para organizar la visita y requisitos de acceso

Uno de los aciertos de la propuesta es que elimina la burocracia habitual de las pistas de karts tradicionales. Los karts eléctricos no emiten gases y su velocidad se gestiona de forma centralizada por ordenador ante cualquier incidencia. Por ese motivo, los participantes no necesitan enfundarse un mono ignífugo ni ponerse casco obligatorio. Basta con acudir con calzado cerrado y ropa cómoda.

La experiencia comercializada en el Palacio de Hielo incluye un paquete de cuatro carreras consecutivas —combinando tres tandas de BattleRace con una de BattleColor— con un tiempo total en pista de unos 15 minutos. Es una opción idónea para grupos de amigos, eventos de empresa o tardes en familia, fijando únicamente una altura mínima de 1,45 metros para asegurar que las piernas alcancen los pedales del vehículo con total comodidad.