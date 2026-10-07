Las mejores cremas de calabaza de la capital para este otoño

La entrada del frío trae de vuelta los platos de cuchara a las mesas madrileñas. Entre las hortalizas de temporada, la calabaza gana terreno en las cartas por su dulzor característico y la textura tan suave que deja al pasar por la batidora.

Asada a la leña, rematada con hongos silvestres o aderezada con especias de Oriente, esta receta de toda la vida ha saltado de los pucheros caseros a las cocinas más demandadas de la ciudad. Aquí van cinco paradas gastronómicas en Madrid donde probarla bien caliente durante las próximas semanas.

1. Honest Greens: toques de jengibre y leche de coco

Con presencia en la calle Velázquez, Serrano o la céntrica Plaza de Santa Bárbara, Honest Greens prepara una de las opciones más populares para reconfortar el cuerpo a mediodía.

Preparación : Pasan la calabaza por el horno antes de triturarla, lo que concentra sus azúcares naturales. Luego la ligan con leche de coco, un toque picante de jengibre fresco y pipas tostadas a modo de tropiezo.

: Pasan la calabaza por el horno antes de triturarla, lo que concentra sus azúcares naturales. Luego la ligan con leche de coco, un toque picante de jengibre fresco y pipas tostadas a modo de tropiezo. Punto fuerte: Consiguen un plato meloso sin recurrir a natas ni grasas pesadas.

2. La Finestra: receta tradicional al lado del Retiro

En pleno barrio de Ibiza (calle Menorca), este bistro de ambiente recogido cambia su pizarra a diario según lo que entra del mercado. La crema de calabaza es un clásico fijo en cuanto bajan los termómetros.

Preparación : Rehogan la hortaliza a fuego lento junto a una base de puerro y zanahoria. La sirven con un hilo de aceite de oliva virgen de prensa y escamas de queso manchego de oveja.

: Rehogan la hortaliza a fuego lento junto a una base de puerro y zanahoria. La sirven con un hilo de aceite de oliva virgen de prensa y escamas de queso manchego de oveja. Punto fuerte: El contraste entre el dulzor del plato y el toque salino del queso curado.

3. Mama Campo: huerta limpia en la plaza de Olavide

En la calle Trafalgar número 22, esta casa de comidas se nutre en exclusiva de pequeños agricultores ecológicos. Su propuesta gira en torno al respeto por el producto cultivado sin prisas.

Preparación : Emplean calabaza de variedad cacahuete madurada en la mata. La cocinan en un caldo vegetal limpio y rematan el cuenco con un chorro fino de aceite de trufa y picatostes fritos al momento.

: Emplean calabaza de variedad cacahuete madurada en la mata. La cocinan en un caldo vegetal limpio y rematan el cuenco con un chorro fino de aceite de trufa y picatostes fritos al momento. Punto fuerte: Un sabor a verdura de verdad, denso y sin aditivos artificiales.

4. La Raquetista: el toque micológico de los hermanos Aparicio

Ubicado en la calle Doctor Castelo 19, este templo del buen comer junta dos de los grandes reclamos del otoño en una misma receta.

Preparación : Elaboran una crema fina de calabaza moscada que sirven con un salteado de boletus en el fondo y una yema de huevo de granja pochada en el centro.

: Elaboran una crema fina de calabaza moscada que sirven con un salteado de boletus en el fondo y una yema de huevo de granja pochada en el centro. Punto fuerte: Al romper la yema, el caldo gana una untuosidad perfecta para mojar pan.

5. Bibo Madrid: aromas ahumados en la Castellana

En el paseo de la Castellana 52, el proyecto gastronómico de Dani García lleva los platos populares al terreno de la alta cocina con guiños a otros continentes.