Los Hermanos Gutiérrez llegan a la sala La Riviera

El panorama de la música en vivo en la capital suma una de las citas más sugerentes del final del verano. Tras agotar las localidades en las principales plazas internacionales por donde han llevado su propuesta, el dúo formado por los hermanos suizo-ecuatorianos Estevan y Alejandro Gutiérrez aterriza en Madrid. El concierto tendrá lugar el próximo 29 de agosto en la conocida sala La Riviera, un escenario idóneo para desplegar la calidez de un repertorio que ha encandilado tanto a la crítica especializada como a un público fiel que no deja de crecer.

Un adelanto exclusivo en directo antes del lanzamiento de su nuevo disco

La parada en la capital no es una cita cualquiera dentro de su itinerario. Este show sirve como marco para presentar sobre el escenario los pasajes sonoros de Los Ojos Del Condor, su séptimo trabajo de estudio que verá la luz de forma oficial a lo largo del mes de septiembre de 2026. Tras la excelente acogida que obtuvo en 2022 su quinta entrega, El Bueno y el Malo —editada bajo el prestigioso sello estadounidense Easy Eye Sound—, la expectativa por escuchar el nuevo material en vivo ha generado un notable interés entre los melómanos.

Desde que arrancaron su andadura conjunta en Zúrich allá por 2015, Alejandro y Estevan han labrado una identidad sonora inconfundible. Su propuesta prescinde por completo de la voz humana para ceder todo el protagonismo al diálogo entre sus guitarras. A través de este intercambio de cuerdas, el dúo demuestra una compenetración que roba el aliento, tejiendo melodías que parecen fluir de manera intuitiva, casi orgánica, logrando transmitir estados de ánimo complejos sin necesidad de articular una sola palabra.

Raíces latinas y cadencias envolventes para una noche estival

El valor diferencial de Los Hermanos Gutiérrez reside en la forma en que entrelazan sus orígenes. La influencia de la música latina tradicional se percibe en los ritmos de fondo, la selección de acordes y esa cadencia pausada tan característica de los paisajes sudamericanos. Sin embargo, lejos de quedarse en un mero ejercicio de nostalgia folclórica, el dúo barniza sus canciones con una producción moderna, minimalista y de aires cinematográficos.

El resultado es una atmósfera densa pero relajante, un viaje sensorial que invita al oyente a la introspección y al disfrute reposado. Quienes busquen alejarse de los formatos comerciales habituales encontrarán en el concierto de La Riviera un refugio donde la técnica pulida se pone al servicio de la emoción pura. La cita se perfila como una oportunidad indispensable para comprobar cómo dos guitarras bien combinadas pueden llenar un recinto entero y construir historias memorables en mitad de la noche madrileña.