El Jardín de las Delicias 2026 cita a Madrid el 18 y 19 de septiembre: cartel, artistas, horarios y más

El recinto de Cantarranas, situado en pleno campus de la Universidad Complutense, ya tiene marcadas sus fechas en el calendario. El festival Jardín de las Delicias celebrará su edición de 2026 los días 18 y 19 de septiembre, despidiendo el periodo lectivo estival con dos jornadas seguidas de conciertos, espectáculos visuales y una ambientación inspirada en la famosa obra del Bosco.

La cita, fija para miles de estudiantes y aficionados a la música en vivo, vuelve a juntar a grupos consolidados del pop-rock con nombres que despuntan en la escena independiente. Además de las actuaciones, el espacio sumará actores caracterizados, pasacalles e instalaciones de luz repartidas por las zonas verdes del recito universitario.

Conciertos continuados y zonas de descanso

La dinámica del evento repite la estructura que le ha funcionado en años anteriores: dos escenarios principales con actuaciones que se van alternando para evitar solapamientos. Así, desde la tarde y hasta bien entrada la noche, los shows musicales se irán cruzando con pequeñas intervenciones artísticas y números de circo al aire libre.

Para comer, la organización volverá a instalar una hilera de camiones de comida y puestos con opciones variadas, incluyendo alternativas vegetarianas. Las áreas con sombra del campus servirán de punto de pausa entre concierto y concierto.

Reparto de artistas por jornadas

El cartel de esta edición presenta una nómina de nombres centrada en el pop en español, la canción de autor y los ritmos de corte festivo, repartida a lo largo de todo el fin de semana.

La jornada del viernes 18 contará con los directos de Dani Martín, Nil Moliner, Sexy Zebras, Marlena, Despistaos y Club del Río. Por su parte, la programación del sábado 19 reunirá sobre las tablas a Viva Suecia, Taburete, Dorian, Marlon, Inazio, Besmaya y Serko.

Compra de pases y cómo llegar a la Complutense

Los abonos y entradas por días para acudir al evento están disponibles a través de la página web oficial del festival. Dada la capacidad del recinto y el ritmo de venta registrado en convocatorias previas, la organización recomienda hacer la reserva con margen de tiempo.

Para llegar a la zona de Cantarranas lo más práctico es usar el transporte público. La estación de Metro de Ciudad Universitaria (Línea 6) deja a pocos minutos a pie de la entrada, y varias líneas de la EMT conectan el campus con el centro de la ciudad hasta última hora.

Datos clave de la convocatoria