«Camino a la Meca» llega al Teatro Bellas Artes de Madrid

Claudio Tolcachir dirige a la veterana actriz en una historia sobre la vejez, el choque con el entorno social y la libertad creadora que se representa en Madrid de martes a domingo.

La historia nos lleva a un rincón perdido de Sudáfrica a finales de los ochenta. En la región del Karoo vive Helen Martins, una viuda que decide ignorar lo que la gente opina de ella. En lugar de dejarse llevar por la rutina del pueblo, llena su casa de esculturas de cemento y cristales reflectantes. Lo que para ella es su refugio y su forma de expresarse, para el resto del vecindario es directamente una locura.

Un choque de posturas en la Sudáfrica rural

El texto, escrito por Athol Fugard y basado en hechos reales, plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la sociedad tolera a quien decide vivir fuera de la norma? La tranquilidad de la protagonista se tambalea cuando dos personas de su entorno intervienen en su vida cotidiana.

Por un lado está el pastor Marius, la cara visible de la moral conservadora del pueblo, que insiste en que lo mejor para Helen es dejar su casa e irse a una residencia. Por el otro llega Elsa, una maestra joven con ideas de cambio que aterriza desde Ciudad del Cabo para romper una lanza por la libertad de la anciana. La escena se convierte así en un estira y afloja entre la tutela de las instituciones y el deseo de seguir siendo dueña de tu propia vida.

Reparto y trabajo de puesta en escena

Lola Herrera sostiene el peso de la obra encarnando a Miss Helen, un personaje que se mueve entre la debilidad física del paso del tiempo y una tozudez absoluta para defender su espacio. A su lado, Natalia Dicenta interpreta a la joven Elsa y Carlos Olalla se mete en la piel del rígido sacerdote.

El montaje utiliza la iluminación para remarcar ese contraste entre el exterior gris del pueblo y el interior colorido que la protagonista ha ido construyendo a mano durante años.

Venta de entradas y pases disponibles

Las funciones continúan en el Teatro Bellas Artes de la capital (calle Marqués de Casa Riera, 2). Las entradas pueden comprarse en la taquilla del recinto y a través de su canal de venta en internet.

Existen descuentos para estudiantes, mayores de 65 años y grupos en días concretos de la semana, así como pases con medidas de accesibilidad adaptada.

Guía rápida para la visita