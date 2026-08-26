Ouka Leele y el mito clásico: la reinvención de la Movida en la Sala Alcalá 31

A veces tendemos a recordar los años ochenta madrileños únicamente entre acordes de pop, guitarras distorsionadas y noches interminables de fiesta. Sin embargo, detrás de aquella efervescencia juvenil latía una profunda corriente de renovación plástica. La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid rescata ahora esa faceta a través de una exposición temporal que analiza cómo los grandes nombres de la Nueva Figuración y la Movida recurrieron a la mitología clásica para reinterpretar la sociedad de la Transición. Disponible hasta el próximo 18 de octubre, la muestra sitúa en su centro neurálgico la figura fundamental de Bárbara Allende Gil de Biedma, conocida artísticamente como Ouka Leele.

La huella imborrable de Cibeles y el diálogo entre artes

El punto de partida del recorrido no podía ser otro que Rapelle toi, Barbara!, aquella mítica acción artística orquestada por Ouka Leele en el verano de 1987. La creadora paralizó el tráfico del centro de la capital para fotografiar a un grupo de personas caracterizadas alrededor de la fuente de la Diosa Cibeles, coloreando posteriormente la imagen a mano con sus célebres acuarelas. Aquella intervención demostró que los mitos griegos y romanos no pertenecían únicamente a los libros de texto, sino que podían tomar las calles y mezclarse sin complejos con el pulso urbano de la época.

A partir de ese hito, la exposición reúne más de un centenar de piezas que demuestran que Ouka Leele no estuvo sola en ese empeño. La muestra reúne trabajos de figuras indispensables de aquel periodo como El Hortelano, Ceesepe, Carlos Franco, Sigfrido Martín Begué, Guillermo Pérez Villalta, Dis Berlin, Pablo Sycet, Carlos Alcolea, Costus o Patricia Gadea. Entre lienzos, bocetos, fotografías teñidas y material audiovisual de actuaciones, las salas construyen un diálogo constante entre la herencia clásica y el lenguaje desenfadado del cómic underground, la estética de los fanzines y la cultura popular.

Narrativas visuales para una ciudad en plena metamorfosis

Durante los años ochenta, Madrid experimentó una transformación radical tras décadas de dictadura. Para dar sentido a semejante cambio social, los artistas de la época necesitaron buscar nuevos símbolos. Paradójicamente, los encontraron en el pasado más remoto. El recorrido expositivo analiza cómo estos creadores despojaron a los dioses y héroes antiguos de su solemnidad académica para convertirlos en personajes cotidianos que paseaban por Malasaña o frecuentaban los bares de la época.

En este engranaje creativo, el trabajo de Ouka Leele resulta crucial. Su capacidad para combinar la técnica fotográfica con la pintura manual y la escenografía teatral permitió levantar un puente único entre el sueño y la realidad. Al contemplar sus obras junto a las de sus contemporáneos, el espectador comprende que la utilización del mito no era una simple pose estética, sino una herramienta cargada de ironía y libertad con la que responder al clima político y cultural del momento.

Datos prácticos para organizar tu visita a la exposición

Quienes deseen sumergirse en esta mirada nostálgica y colorida a la historia reciente del arte español pueden acudir a la Sala Alcalá 31 durante todo el verano y el inicio del otoño.