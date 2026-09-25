Hoy, 25 de septiembre de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presenta poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas sufrirán cambios ligeros, mientras que las máximas ascenderán levemente, a excepción del este del sistema Ibérico, donde podrían descender algo. El viento soplará flojo y variable, con tendencia a hacerse moderado del noroeste en Cinco Villas y el valle del Ebro y flojo del norte en el sistema Ibérico. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: calor intenso y cielo despejado

El cielo de Zaragoza se despereza lento esta mañana, ofreciendo un manto azul claro con algunas nubes que se asoman timidonas. A medida que avanza el día, la temperatura ascenderá hasta los 37 grados, haciendo que el ambiente se sienta cálido y agradable, aunque la humedad se mantenga baja, contribuyendo a una sensación térmica que llegará a rozar los 40 grados. El viento, ligero y del noreste, soplará a 10 km/h, peculiarmente amigo en esta jornada veraniega.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza y el cielo continuará despejado, creando el escenario perfecto para disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta la puesta del sol a las 19:55. Aun así, la sensación de calor puede intensificarse, así que no está de más recordar llevar algo de agua para hidratarse. Esta tarde-noche promete ser tranquila, con temperaturas que descenderán a los 20 grados, ofreciendo un cierre cálido y placentero para el día.

Calatayud: brisa fresca con nubes y lluvias

La brisa fresca de la mañana en Calatayud anuncia un día marcado por la inestabilidad. Al asomarse el sol, el cielo muestra una mezcla de nubes y claros que auguran cambios inminentes, mientras los edificios se cubren de un resplandor líquido que promete lluvias. Las temperaturas oscilan entre los 13 y los 35 grados, con un ambiente que rápidamente ganará en humedad.

A medida que avanza la jornada, el sol cederá terreno a nubes más amenazadoras y el viento soplará con rachas que alcanzarán los 45 km/h, creando una sensación térmica de incómodos 13 grados. Con una probabilidad de lluvia del 80%, es el momento perfecto para no olvidar el paraguas.

Tarazona: cielos despejados y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 33 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, esto no interrumpirá la tranquilidad de la jornada, que se verá acompañada por una brisa suave de aproximadamente 10 km/h.

Aprovechar el día es una excelente opción, ya que el ambiente resultará muy adecuado para pasear o disfrutar de actividades al aire libre. Un día sin grandes cambios invita a disfrutar del entorno y de la vida cotidiana con serenidad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET