El Rey Felipe VI apoya la Fórmula 1 en Madrid: acude a la carrera con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

El Rey Felipe VI apoyó la Fórmula 1 en Madrid acudiendo al circuito de Madring este domingo, día de la carrera del Gran Premio de España (15:00 horas). El monarca llegó al paddock junto a la princesa Leonor y a la infanta Sofía para disfrutar del estreno del trazado de IFEMA en la categoría reina del deporte de motor.

La Casa Real mostró su cercanía con la F1 y, por ende, con el proyecto logrado con éxito por IFEMA en colaboración con las instituciones, la Comunidad de Madrid y su presidenta Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. Estos dos acompañaron al Rey y a sus hijas en su llegada al paddock de Madring, junto al director general del Gran Premio, Luis García Abad.

Felipe VI, Leonor y Sofía también visitaron los garajes de Williams y Aston Martin para apoyar a los pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Después de un recorrido a pie por el alargado paddock de Madring, el Rey y sus hijas mostraron su cariño hacia los deportistas de casa, que este domingo deberán remontar en la carrera para dar una alegría a su afición.

Felipe VI ya apoyó a Madrid en el debut de la Fórmula E, categoría eléctrica de monoplazas en el Jarama. En aquella ocasión, el Rey visitó a Pepe Martí, piloto español de Cupra-Kiro. Esta vez, no duda en acudir a la F1 para alentar a Alonso y Sainz, que salen este domingo desde la decimoséptima y la vigésima posición respectivamente.

Ambos cayeron a la primera de cambio en la clasificación y, al no poder pasar de la Q1, no les queda otra que soñar con una remontada heroica hasta la zona de puntos. Si surge una carrera caótica, las opciones para Alonso y Sainz crecerán si se mantienen en pista.