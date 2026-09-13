Carlos Sainz llega a Madring en su Ferrari y se para con decenas de aficionados

IFEMA se ha convertido estos días en algo parecido a una pasarela de modelos. El estreno de Madring en la Fórmula 1 ha propiciado que tanto los pilotos como los invitados desfilen por el paddock con sus mejores galas. Sin embargo, Carlos Sainz no ha destacado este domingo, día de la carrera, por su vestimenta, sino por el vehículo en el que ha llegado al circuito.

Acompañado de su pareja, Rebecca Donaldson, y de su preparador físico, Sainz aparcó su Ferrari en la zona trasera del pabellón central de IFEMA y se encontró con decenas de personas que le esperaban en la entrada al paddock. Niños pidiendo firmas y fotos y adultos que soñaban con conocer a su ídolo fueron correspondidos por el de Williams, que dedicó unos minutos para detenerse con ellos.

El madrileño avisó al ser preguntado por si modificaba mucho su rutina en semana de Gran Premio al celebrarse en su ciudad, Madrid, y respondió que el mayor cambio era dormir en su casa de toda la vida y comer la comida de su madre. Además, dijo que llegaría al circuito con alguno de sus coches que durante el año no puede usar. Y así fue. Se bajó de su Ferrari deportivo y procedió a llegar al circuito donde espera lograr una de sus grandes remontadas delante de la gente que le esperaba este domingo.