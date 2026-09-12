La remontada, más difícil para Sainz: la FIA le sanciona por bloquear a Bottas y saldrá 20º en Madring

Carlos Sainz ha sido sancionado con tres puestos en la parrilla de salida de la carrera de este domingo en el Gran Premio de España. La remontada hacia los puntos se antoja más difícil si cabe para el piloto madrileño, que tras no pasar de la Q1 cae del decimoséptimo puesto al vigésimo. El motivo de la penalización fue un impeding (bloqueo) a Valtteri Bottas, de Cadillac.

Antes de conocerse la sanción, Sainz culpó a Williams de su incicente con el finlandés al sacarle demasiado pronto a pista para su último ataque de la Q1. Luego, le superó su compañero de equipo, Alex Albon, que fue cinco milésimas más rápido. «Creo que hemos sido de los primeros en cruzar la línea de meta y aquí con el track evolution (evolución de la pista)… No acabo de entender por qué salimos tan pronto. Sobre todo, cuando no hay nada que perder», dijo.

«En general, una sesión muy mala, porque también creo que hemos impedido a Bottas. Así que me penalizarán. Ni siquiera sabíamos que venía en vuelta. Sesión muy lejos de lo que me gustaría que hubiese sido», añadió, culpando a Williams de su batacazo.

«Estamos en otra categoría con el resto de pilotos de la zona media, que nos sacan medio segundo. No estábamos luchando más que con Alex. No he tenido la sesión más limpia. Tenemos que ver por qué no íbamos rápidos en las rectas… Mi motor perdía dos o tres décimas y luego hemos salido muy pronto al último run (tanda)», explicó Sainz. Su sanción eleva mínimamente a Fernando Alonso, que en vez de salir decimoctavo saldrá decimoséptimo.