Carlos Sainz culpa a Williams de su batacazo: «No lo entiendo… no teníamos nada que perder»

Carlos Sainz atendió a los medios de comunicación tras la clasificación del GP de España de F1. El madrileño se mostró muy enfadado con el equipo Williams por su mala clasificación en Madring. El piloto madrileño dijo que no entendió la decisión de salir tan pronto en el último run, más aún cuando había dicho que no lo hicieran en circuitos urbanos. Además, perdía «dos o tres décimas» en las rectas. También confirmó que será penalizado y saldrá desde el final de la parrilla por impedir a Bottas.

«Estamos en otra categoría con el resto de pilotos de la media tabla, que nos sacan casi medio segundo, así que no estábamos luchando más que con Alex (Albon). No he tenido la sesión más limpia. Tenemos que ver por qué no iba rápido en las rectas. Mi motor, mi deployment perdía dos o tres décimas viendo los datos. Hemos salido muy pronto al último run. Creo que he sido de los primeros en cruzar la línea de meta, y con la evolución de la pista no acabo de entender por qué salimos tan pronto, sobre todo cuando no hay nada que perder. Una sesión muy mala porque hemos impedido a Bottas y me penalizarán. Al equipo se le ha olvidado decírmelo. Ni siquiera sabíamos que venía en vuelta. Ha sido muy lejos de lo que me gustaría que hubiese sido», dijo.

Sobre cómo se imagina el domingo en Madring explicó que «con ganas de correr en casa, de hacerlo lo mejor posible. Saldré desde atrás intentando remontar, sabiendo que es un circuito difícil de adelantar, pero que pueden pasar muchas cosas».

Del trazado madrileño dijo que es un «circuito muy divertido. A una vuelta nos lo estamos pasando todos muy bien. Habrá que ver en carrera si se ha quedado demasiado ratonero para poder adelantar. Desde luego que a una vuelta lo hemos disfrutado».

«Tengo que ver por qué en recta pierdo dos o tres décimas y luego por qué hemos salido tan pronto al último run en un circuito urbano, que es algo que he pedido expresamente y aun así lo hemos hecho. El caso es que hay que mirar por qué y analizar y hacerlo mejor la próxima vez», agregó.

Por último, señaló que «en carrera no vamos al límite como vamos en clasificación, así que no creo que haya tantos incidentes. Habrá que ver en los adelantamientos y paradas en boxes cómo es».