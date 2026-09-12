El paddock de Fórmula 1 en Madring se llena de iconos del fútbol: Zidane, Simeone, Roberto Carlos…
La F1 atrae a todo tipo de personalidades en Madrid, sobre todo del mundo del fútbol
Duro de asimilar: Sainz y Alonso caen eliminados en la Q1 de Madring
El paddock de la Fórmula 1 se llenó este sábado, día de la clasificación del Gran Premio de España, de personalidades del mundo del fútbol. De Zinedine Zidane, seleccionador de Francia y ex jugador y entrenador del Real Madrid, al Cholo Simeone, técnico del Atlético. También hubo dos futbolistas del equipo blanco que ya estuvieron el viernes en el circuito, Eder Militao y Rodrygo Goes, o Roberto Carlos, leyenda del club madridista.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios