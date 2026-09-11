Madring se llena de VIP’s en su primer día: Beckham, Baena, Torres, Grimaldo, Le Normand…

Nadie quiere perderse la cita de Madring. Muchos vips se han congregado en el circuito madrileño en el primer día oficial del circuito en la Fórmula 1. La mayoría de ellos, deportistas. Aunque lo de hoy ha sido solamente un aperitivo de lo que está por venir. Se espera que a lo largo del fin de semana vengan una gran cantidad de famosos a disfrutar de las carreras.

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha sido uno de los más aclamados. No es la primera vez que vemos al belga en la F1. Ya estuvo el año pasado en el GP de Bélgica en Spa-Francorchamps, donde dio el banderazo final de la carrera. También se ha visto a dos de sus compañeros de equipo, Rodrygo Goes y el capitán Fede Valverde. Ambos han aprovechado, tras terminar el entrenamiento previo al partido de este sábado contra el Rayo Vallecano, para acercarse al circuito a vivir de cerca la emoción de la Fórmula 1 en el trazado madrileño.

Tampoco se lo quisieron perder los jugadores del Atlético de Madrid Álex Baena y Robin Le Normand, que llegaron al circuito con unas camisetas especiales como parte del acuerdo entre el club colchonero y Madring. En ella se podía ver el logo de Madring en un lado y en el otro ponía Atleti Racing, fruto de la creación de la marca de ropa.

Como parte de ese acuerdo, el Atleti dispone de una zona de hospitality exclusiva dentro del circuito, ubicada en una de las áreas más premium del trazado. En una de esas zonas, en el box de Red Bull, estaban todos los rojiblancos. Junto a Le Normand y Baena se encontraban Fernando Torres, Alejandro Grimaldo y varios canteranos del conjunto rojiblanco.

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Además, se ha podido ver a una leyenda del fútbol como David Beckham. El inglés tampoco quería perderse el primer día de Madring. Otra de las personalidades que apareció por el trazado fue el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román.

Éder Militao fue visto en el box de Fernando Alonso, charlando con el piloto español durante los Libres 2 mientras los ingenieros de Aston Martin trabajaban en su coche para intentar que pudiera salir a pista para rodar en el FP2. Durante la espera le firmó una camiseta del Real Madrid.