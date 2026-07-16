El ‘regalo’ de la Fiscalía a David Sánchez: 340.572 euros

Lo que resulta verdaderamente escandaloso, tras conocer la sentencia que condena a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, es que el músico no tenga que devolver los 340.572 euros que cobró de la Diputación socialista de Badajoz entre julio de 2017 y mayo de 2025. Y decimos que resulta escandaloso, porque dicha cantidad habría sido devuelta en caso de que la Fiscalía —¿de quién depende?— «hubiera formulado acusación», algo que nunca ocurrió, ya que el Ministerio Público solicitó desde el inicio el sobreseimiento de la causa.

En definitiva, que mientras el Gobierno y sus terminales mediáticas insisten en la tesis de que la condena a David Sánchez tiene como fin acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez y acusan a los jueces de «lawfare», pasan por alto el pequeño detalle de que gracias a la Fiscalía, que depende de Pedro Sánchez, su hermano se ha quedado con los 340.552 euros que cobró por un puesto que, como ha quedado probado, se creó expresamente para él.

Las acusaciones populares recurrirán la sentencia para que devuelva el dinero, pero lo cierto es que el fallo deja en manos de la propia Diputación socialista de Badajoz —como entidad pagadora— o del Tribunal de Cuentas, la decisión de reclamar por vía administrativa o contable las cantidades abonadas a David Sánchez.

No parece, por razones obvias, que la diputación socialista esté por la labor de reclamarle nada -por la cuenta que le tiene- al hermano de Pedro Sánchez, y el Tribunal de Cuentas ya sabemos cómo se las gasta, por lo que los nueve años de inhabilitación a David Sánchez no le van a causar ningún roto. El roto, en todo caso, ha sido en el bolsillo de los españoles. Eso sí, entretanto el Gobierno y sus terminales mediáticas seguirán insistiendo en que los jueces son malos, malísimos, y buscan derribar a Pedro Sánchez.