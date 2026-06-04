La predicción para el Mundial 2026 del matemático que acertó los últimos tres ganadores: «Alguien que no tiene remedio»

El fútbol es un deporte que es totalmente impredecible para casi todos. Entre los que intentan predecir lo que pasará está Joachim Klement, economista y matemático alemán que parece que si puede ver el futuro. Mediante un sistema que él creó, acertó los últimos tres campeones de un Mundial y quiere acertar el del Mundial 2026.

Adivinó la victoria de su país en Brasil 2014, la de Francia en Rusia 2018 y la última con Argentina en Qatar 2022. Es por ello que ha lanzado su predicción de cara a la edición del Mundial 2026 que se disputará en verano en Estados Unidos, Mexico y Canadá.

Klement sugiere que la vencedora será Países Bajos, consiguiendo la primera Copa del Mundo de su historia frente a Portugal en la final. La edición tendría varias sorpresas como la eliminación de Brasil en dieciseisavos de final frente a Japón. También llama la atención que Ecuador se quedaría fuera frente a Senegal, Croacia superaría a Colombia, Argentina a Uruguay y Corea del Sur eliminaría a Escocia.

El experto señala que las semifinales serían totalmente europeas con la victoria de Portugal sobre Inglaterra y la reedición de la final de 2010 entre España y Países Bajos. Las selecciones sudamericanas harían una pobre participación, con Argentina siendo la única en llegar a cuartos, donde caería frente a la selección de Cristiano Ronaldo.

Origen de esta metodología para el Mundial 2026

En una entrevista en ‘Der Spiegel’, el experto aseguró que «empezó como un ejercicio para mostrarle al mundo la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cosas sobre las que en realidad no tienen ni idea» y agregó que «como acerté tres veces seguidas, ahora la gente cree que este modelo es imbatible y que, evidentemente, también tendré que acertar la próxima vez».

De la misma manera, afirmó que es «es como lanzar una moneda. Puede pasar que uno haya pronosticado que la moneda caerá cuatro veces seguidas en cara y no en cruz y que eso ocurra así. Pero eso no garantiza que la próxima vez volverá a ocurrir», recordando también que las variables pueden explicar un 55%, mientras que el resto depende de la suerte.