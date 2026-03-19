La Fiscalía solicita 24 años de prisión para un hombre por intentar atropellar tres veces a una familia en Granada

La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebra este jueves el juicio contra un hombre acusado de atropellar hasta tres veces a tres integrantes de una misma familia, después de haber mantenido una discusión con ellos en un bar de Iznalloz (Granada) en septiembre de 2022.

El acusado, de 35 años, se enfrenta a una solicitud de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía, que le imputa tres delitos de homicidio en grado de tentativa y uno de abandono del lugar del accidente, según recoge en el escrito provisional de acusación.

Los hechos ocurrieron alrededor de la una y media de la madrugada del 24 de septiembre de 2022, cuando el procesado coincidió en un bar de Iznalloz con un hombre que estaba acompañado por su esposa y su hermano.

Durante su estancia en el local se produjo una discusión que acabó en un intercambio de golpes, tras lo cual todos los implicados abandonaron el establecimiento.

Homicidio doloso

Poco después, cuando las tres personas se dirigían a pie hacia el aparcamiento cercano al Ayuntamiento de Iznalloz, el acusado apareció de forma inesperada conduciendo un vehículo con el que supuestamente los embistió por detrás.

El procesado iba acompañado por otra persona en el asiento del copiloto, cuya identidad no ha sido determinada. Consiguió arrollar a los dos hombres, mientras que la mujer, que se encontraba algo más apartada, no fue alcanzada.

Tras el primer atropello, a la altura de una ferretería de la misma calle, el acusado realizó un giro brusco, hizo un trompo accionando el freno de mano y volvió marcha atrás, intentando presuntamente arremeter de nuevo contra las víctimas, que en esta ocasión lograron esquivarlo refugiándose detrás de unas pilonas.

De nuevo, volvió a cambiar el sentido de la marcha para presuntamente atropellarlos por tercera vez, no logrando en esta ocasión tampoco su propósito por la intervención de un primo de una de las víctimas, que interpuso su coche en la trayectoria y lo impidió. El acusado se marchó del lugar a gran velocidad y zigzagueando.

El Ministerio Fiscal pide que sea condenado a siete años de prisión por cada uno de los tres delitos de tentativa de homicidio y a otros tres años más por abandono del lugar del accidente, así como a la privación del derecho a conducir durante este periodo.

Como consecuencia de esta agresión, una de las víctimas sufrió diversas lesiones y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. La Fiscalía reclama que se condene al acusado a indemnizarle, conjuntamente con la compañía de seguros, en 51.000 euros.

Al hermano de éste en 970 euros y a la mujer del primero en 500 euros por daño moral, dado que ella no sufrió lesiones. A ello, la Fiscalía suma la petición de que se le prohíba comunicarse por cualquier medio o acercarse a menos de 200 metros de las víctimas durante ocho años.