Fati Vázquez pone contra las cuerdas a Lamine Yamal: "Su representante le gestiona un calendario de chicas"

La influencer gallega Fátima Vázquez, más conocida como Fati Vázquez, ha hablado sin pelos en la lengua en el podcast de mtmad En todas las salsas. Y lo que ha contado sobre su encuentro con el joven futbolista Lamine Yamal ha dejado a más de uno con la boca abierta.

“Yo no puedo negar lo evidente. Salieron esas fotos y, aunque pensé que sería una broma, al final me vi en la portada de una revista y dije: ‘tierra, trágame’”, confesó entre risas nerviosas. Se refería a las imágenes publicadas el pasado verano por la revista Lecturas, donde ambos aparecían juntos en la playa de Italia bajo un titular que rezaba: “Yamal se relaja con una influencer de 30 años”. Él, entonces, tenía 18.

Según el relato de ella, la historia con él comenzó mucho antes de lo que muchos imaginaban. Fue él quien empezó a escribirle, en el año 2018, primero a través de las redes sociales, cuando apenas tenía diez años y ya soñaba con ser futbolista, mientras que ella, con 23, empezaba a hacerse un hueco como “la chica gamer” que subía vídeos jugando al FIFA. “En aquel momento yo ni le conocía, era solo un chaval que me respondía a las historias”, recuerda. Ahora, con 30 años, Fati asegura que mantuvieron conversaciones durante ocho meses antes de verse por primera vez en persona el pasado verano en Italia. Con cierta ironía, añade: “Creo que fui como una lista de cosas que quería hacer”, dejando entrever que él la tenía fichada desde hacía mucho tiempo.

Portada de la revista Lecturas.

La creadora de contenido insiste en que nunca tuvo grandes expectativas: “Mi intención era ir a Italia para conocerle, no me iba a casar con él ni pensaba ser Georgina Rodríguez”. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro sencillo se complicó por un detalle: un retraso en su viaje. “Yo iba a llegar un miércoles y al final llegué un jueves. Eso hizo que no me cruzara con la chica que había estado antes que yo… por horas”, relató. La sorpresa, no obstante, llegó después: “Me enteré ya en España. El domingo subí un post y esa chica me escribió: ‘Yo estuve en el mismo sitio, pero justo el día antes’”. Según Fati, incluso recibió una llamada de la propia joven, que le confirmó lo que ya sospechaba: Lamine había estado con otra justo antes de verla a ella.

“Su representante le gestiona un calendario de chicas”

La gallega fue aún más lejos y apuntó directamente al entorno del futbolista: “Su representante le gestiona un calendario de chicas”. Con esta frase, insinuó que, al menos en aquel momento, alguien de su círculo más cercano le organizaba las citas casi como si fueran turnos, con una chica diferente para cada día de la semana. Eso sí, matizó que hablaba de entonces, porque ahora ya es público que Lamine mantiene una relación con la cantante Nicki Nicole.

En medio de esa polémica, Fati lanzó otra frase contundente: “Si eres menor para estar conmigo, también lo eres para salir de fiesta con diez chicas en un barco”, dejando claro que ella también se sintió señalada por la diferencia de edad cuando se conocieron. Además, añadió que esta persona acompaña a la promesa culé a todos lados y actúa como su “sombra”.

Quién es Fati Vázquez

Natural de A Pobra do Caramiñal (Galicia), se dio a conocer en 2016 gracias a YouTube. Con el tiempo, fue conquistando también TikTok e Instagram, donde hoy acumula una legión de seguidores.

Fati Vázquez en una foto de sus redes sociales.

Su carrera, sin embargo, no ha estado exenta de altibajos: la mediática relación con el youtuber Tobbalink, el acoso que sufrió en redes, las críticas tras su operación de pecho o los momentos en los que acabó llorando desconsoladamente ante la presión mediática. Pese a todo, la gallega ha sabido reinventarse. Ha publicado el libro Y que vengan a por mí y mantiene el pulso en redes.