Anillos de compromiso XL: lo que de verdad dicen los diamantes de Georgina Rodríguez y Taylor Swift

En el universo de las celebridades, donde cada detalle se examina con lupa, el anillo de compromiso se ha convertido en mucho más que una joya. Lejos de ser un símbolo íntimo de amor y promesa, para las estrellas de hoy los quilates se han transformado en titulares, los diamantes en trending topic y la discreción en una rareza. El ejemplo más reciente lo protagonizan dos mujeres de enorme influencia global: Georgina Rodríguez y Taylor Swift. Ambas, con fortunas que superan los mil millones de dólares en conjunto, han recibido anillos de compromiso que han desatado un encendido debate sobre la línea que separa la elegancia del exceso.

Por un lado, Georgina, pareja de Cristiano Ronaldo, luce un diamante ovalado estimado entre 40 y 45 quilates, cuyo valor mínimo se sitúa en 6 millones de euros, aunque hay tasaciones que elevan la cifra a más de 20 millones de dólares. Se trata de una joya extraordinaria incluso para los estándares de lujo, que no desentona con la fortuna de la pareja —valorada en más de 1.000 millones—, pero que ha recibido críticas implacables. En redes, muchos lo califican de “choni”, “excesivo” o “vulgar”, más próximo a la ostentación llamativa de Dubái que a la supuesta sofisticación europea.

En contraste, al otro lado del Atlántico, Taylor Swift, con una fortuna personal que supera los 1.100 millones de dólares, aceptaba la propuesta de Travis Kelce con un anillo que, aunque más “discreto”, tampoco pasó desapercibido. La pieza consiste en un diamante antiguo de talla Old Mine, de unos 8 quilates, montado en oro amarillo con aire victoriano. Su valor oscila entre 500.000 y 1 millón de dólares. A priori, debería encarnar la elegancia clásica, pero tampoco convenció a todos: algunos joyeros neoyorquinos aseguraron que Kelce pagó de más, y en redes hubo quien consideró el diseño demasiado recargado para un símbolo de compromiso.

La comparación entre ambas piezas ha abierto un debate mayor: ¿qué representa hoy un anillo de compromiso? ¿Amor eterno o poder adquisitivo? La experta en protocolo y etiqueta María José Gómez Verdú, CEO de Protocolo y Etiqueta.es, lo explica con claridad: “Tradicionalmente, los anillos de pedida han sido un símbolo de compromiso, afecto y promesa: su valor reside tanto en la historia que representan como en la elección personal y el significado que tienen para la pareja”.

Desde su perspectiva, el auge de los anillos XXL responde más a un afán de ostentación que a un gesto romántico. “Más que una expresión de amor, parece enfatizar visibilidad social. La magnitud de la joya deja de comunicar únicamente afecto y pasa a convertirse en un marcador de estatus económico, transformando un gesto íntimo en un espectáculo público”, señala. Y añade que, desde un punto de vista estilístico, esta tendencia sacrifica la sobriedad y la discreción, valores que históricamente definían la sofisticación en la joyería sentimental, a cambio de un efecto visual inmediato.

El riesgo, como apunta la experta, es que el mensaje original de los anillos de compromiso se diluya: cuando el tamaño del diamante se convierte en protagonista, la promesa de amor corre el peligro de quedar en segundo plano frente al despliegue de riqueza. A ello se suma otro fenómeno: la presión social. Al exhibir piezas de este calibre, las celebridades contribuyen a alimentar la idea de que el valor de una relación se mide por el lujo de los objetos que la representan, generando expectativas irreales para el público.