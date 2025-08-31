La joya millonaria que ha eclipsado la llegada de Georgina Rodríguez al Festival de Venecia

El Festival Internacional de Cine de Venecia se convierte cada año en un auténtico desfile de personalidades que acuden a uno de los eventos más prestigiosos del séptimo arte. Un despliegue de medios que, además de estar dedicado a la cultura, también se ha centrado mucho en la moda. La última figura que ha hecho acto de presencia en esta prestigiosa cita ha sido Georgina Rodríguez.

Muy lejos de su estilo habitual y a bordo de una lujosa lancha en uno de los canales de la ciudad, la pareja de Cristiano Ronaldo se ha dejado ver en las inmediaciones del espacio que alberga el evento con un atuendo que se inclina hacia lo pijamero, con tintes clásicos pero muy en tendencia. El total look, compuesto por dos piezas, contaba con una camisa y unos pantalones de seda estampados con lunares blancos sobre fondo negro. Como detalle, en el cuello del cuerpo llevaba unas extensiones en la misma tela que ha defendido sueltas, pero que bien podrían actuar a modo de lazo para cerrar el escote en pico que ha lucido.

Gio en el Festival Internacional de Cine de Venecia. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, los complementos de la empresaria han acaparado todas las miradas. La joya millonaria que Cristiano Ronaldo le regaló para comprometerse con ella, compuesta de un impactante diamante y que, según han apuntado varios expertos, ha costado la friolera de en torno a 6 o 10 millones de euros, ha sido la protagonista absoluta. Georgina ha lucido este gran pedrusco en el dedo junto a una manicura impecable y a otra sortija de dimensiones similares pero rectangular y ha acompañado su estilismo portando un exclusivo bolso de una renombrada firma de lujo parisina, confeccionado con piel de cocodrilo, que pertenece a su más que extensa colección. Tanto en las orejas como en el cuello ha llevado un conjunto de gargantilla y pendientes diseñados con una piedra más grande en el centro rodeada de pequeñas gemas que potenciaban su brillo con la luz natural. Y como broche final, unas gafas de Prada oscuras cubrían su rostro.

El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez. (foto: Gtres)

Otra de las invitadas

Siguiendo la misma línea que Gio, Paris Jackson tampoco se ha querido perder esta celebración en la que se representan las últimas tendencias estéticas y expresivas del séptimo arte, con especial atención a óperas primas, jóvenes talentos, largometrajes independientes y cine menos conocido. La hija del recordado rey del pop se ha enfundado en un vestido negro de piel con un vertiginoso escote, unos guantes largos y unas plumas que adornaban la parte trasera del cuello. Un detalle que ha mostrado tras decidir recoger su melena en un desenfadado pero trabajado recogido bajo. Gracias a la forma de su outfit, ha dejado al descubierto los numerosos tatuajes que adornan su cuerpo.

Paris Jackson en el Festival Internacional de Cine de Venecia. (Foto: Gtres)

Una mención aparte la merece un impresionante collar de tres filas de diamantes que finalizaba con una especie de nudo y unos flecos. Un accesorio que ha aportado un toque de luz a su apuesta por el negro.