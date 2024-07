Lamine Yamal sigue celebrando el que, a buen seguro, será uno de los veranos más felices de su vida. El delantero de la selección española de futbol se ha convertido en una de las estrellas indiscutibles de la Eurocopa 2024 tras hacerse con el ansiado triunfo junto al resto del equipo. Su juventud y su brillo en el terreno de juego ha provocado que el interés sobre su vida personal suba como la espuma. Más allá de sus padres, su tío y su hermano Keyne, que ya son todo un fenómeno en redes gracias a su particular historia personal, ha cobrado gran fuerza el nombre de Alex Padilla, la bella joven a la que miles de usuarios en redes y diversos medios de comunicación especializados ya califican como su novia, tras ser descubierta en actitud cariñosa con Lamine en medio de la celebración de su triunfo. Pero, ¿quién es Alex Padilla?

Lamine Yamal saluda al Rey Felipe VI tras la victoria de España en la Eurocopa (Foto: Gtres)

Hasta el momento la información sobre ella es contada. Solo se sabe que Padilla es una joven estudiante catalana que, además, hace sus primeros pinitos como influencer (atesora más de 700 mil seguidores en Tik Tok y casi 40 mil en Instagram), deleitando a sus seguidores con bailes y canciones. De incontestable belleza, la catalana no suele interactuar mucho son sus seguidores y sigue sin contestar a las numerosas preguntas sobre su especial relación con el joven campeón. Aunque Lamine ha tratado de ser discreto en cuanto a la presencia de Padilla en su vida (en el álbum de celebración que ha subido a sus redes sociales no aparece ninguna imagen junto a ella), la fotografía que se hizo con Álex rodeados de su familia está dando la vuelta al mundo.

No solo eso, la complicidad entre ambos se ha hecho presente durante las últimas horas hasta el punto que se trata de uno de los comentarios más repetidos en redes como X e Instagram. Esto unido a que, durante la celebración del encuentro que le dio la victoria a Lamine, Padilla estuvo sentada junto al padre del jugador (mostrando una gran sintonía entre ambos) y que dio me gusta a un vídeo del periodista Javi Hoyos hablando del noviazgo de ambos jóvenes, el interés alrededor de la relación entre ambos no ha hecho más que crecer.

Lamine Yamal sonríe durante su visita a Moncloa (Foto: Gtres)

A pesar de no ser dado a hablar mucho sobre sus sentimientos Yamal si ha querido abrirse y compartir sus emociones sobre algunas cuestiones personales, como es el caso de su familia. Lamine adora a su madre, de la que no se ha separado desde su victoria y ha confesado ser muy leal a sus amigos, muchos de los cuales conserva desde la infancia. En el caso de la joven que podría haber robado su corazón , parece claro que, por el momento, habrá que esperar para saber en qué punto se encuentra su historia después del aluvión de titulares que, junto a él, ya protagoniza Álex Padilla, tanto a nivel nacional como en la prensa internacional.