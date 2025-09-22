Malas noticias para el Barcelona. Gavi tendrá que pasar por el quirófano y se someterá a una artroscopia por sus problemas en la rodilla derecha.. El Barcelona ha informado este lunes que el futbolista «se sometió ayer a unas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha».

Las conclusiones de estas pruebas son que, para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi deberá someterse este martes a una revisión artroscópica a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barcelona. Una vez finalizada la intervención, el club emitirá un nuevo parte médico.