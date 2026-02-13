El Barça sufrió en el Metropolitano la primera expulsión en Copa del Rey… ¡en diez años!

El Barça está siempre en las polémicas decisiones arbitrales. En el partido de Copa ante el Atlético no fue una excepción y la dura goleada por 4-0 en el Metropolitano se derivó a raíz de un desbarajuste defensivo culminado por una expulsión a Eric García que dejó al conjunto de Hansi Flick con un jugador menos. Una imagen en el conjunto culé que no se veía desde hace nada más y nada menos que diez años.

El central tuvo una noche negra para olvidar. Primer dio un pase atrás a Joan García que supuso el primer gol rojiblanco y en el minuto 86 acabó expulsado después de una falta a Álex Baena cuando se marchaba solo a la portería azulgrana. A pesar de que Martínez Munuera señaló en un principio solo cartulina amarilla, González Fuertes le avisó desde el VAR para que revisase la jugada ya que se trata de una jugada prometedora de gol. Araujo estaba muy lejos de la jugada y el colegiado cambió su decisión mostrándole la roja.

La baja de Eric García para el partido de vuelta en el Camp Nou no supone solo una baja sensible para el Barça, sino que dejó un dato inaudito: este 12 de febrero se puso fin a diez años sin que los culés sufriesen una expulsión en Copa del Rey. La última tarjeta roja que habían recibido fue en la final de 2016 ante el Sevilla. Partido que terminó con el Barcelona ganando 2-0 y levantando el título, pero sin un Javier Mascherano tras un agarrón sin balón a Kevin Gameiro en el borde del área.

En total, el conjunto culé ha estado 55 partidos consecutivos sin expulsiones en la Copa del Rey a pesar de haber vivido situaciones polémicas que no fueron castigadas con la roja. Un dato que pone en el foco la permisividad que han tenido los azulgranas en la última década.