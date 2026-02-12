¿Cuándo se juega la vuelta de semifinales de Copa entre Atlético de Madrid y Barcelona?

El Atlético de Madrid goleó al Barcelona en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey. Con una primera parte espectacular -posiblemente la mejor de los 13 años de Simeone-, el conjunto rojiblanco ha conseguido una renta muy importante para el encuentro de vuelta en el Camp Nou. Y es que esta eliminatoria de semifinales de Copa del Rey se juega a doble partido, con ida y vuelta.

Así, tras el 4-0 del Atlético al Barcelona, la eliminatoria no está acabada. Queda el partido de vuelta en el Camp Nou, que se jugará el próximo 3 de marzo, es decir, dentro de tres semanas. Entre medias, el Atlético de Madrid jugará la eliminatoria de playoffs de Champions ante el Brujas (también a doble partido), mientras que el Barcelona no tendrá encuentros entre semana.

La Copa del Rey se había jugado hasta ahora en todas sus eliminatorias a un único partido, pero según las bases de la competición, las semifinales sí son a doble partido. Esto lleva siendo así todas las últimas temporadas, por lo que no es nuevo. Ya la final, como es lógico, se jugará a un único partido en el estadio de La Cartuja de Sevilla, todavía sin fecha segura de cuándo se disputará.

Así, este Atlético de Madrid – Barcelona es una eliminatoria a doble partido (el encuentro de vuelta se jugará dentro de tres semanas) que ha tenido su primer encuentro este jueves en el Metropolitano. La vuelta, dentro de tres semanas, será en el Camp Nou, en el que el Barcelona tendrá que levantar este 4-0 de la ida.

Ocurre lo mismo en la otra eliminatoria de estas semifinales de la Copa del Rey 2025/26, el Athletic Club – Real Sociedad, que tras el 0-1 de la ida en San Mamés tendrá su encuentro de vuelta en Anoeta el próximo 4 de marzo.