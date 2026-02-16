La defensa del Barcelona mira a su parcela: «Tenemos que ser muy críticos y ponernos las pilas»

Pau Cubarsí y Gerard Martín hicieron autocrítica tras la derrota del Barcelona ante el Girona y miraron a su parcela, la defensa. A pesar de que hubo una jugada polémica, de la que se quejan los blaugranas, por un pisotón de Echeverri a Koundé antes del segundo gol del conjunto gironí, los defensores del cuadro catalán pasaron del árbitro: «Hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar».

«Todo el mundo ya lo ha visto. No voy a opinar. La gente ya sabe lo que ha pasado», comenzó diciendo el central del Barcelona sobre la acción polémica del encuentro. No obstante, Cubarsí recalcó que «no nos podemos meter con el árbitro, tenemos que mejorar nosotros. No nos pueden meter estos dos goles. Hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar pero primero fijarnos en nosotros mismos».

Sobre el partido, Cubarsí señaló que les ha faltado «un poco de todo» y reconoce que deben hacer «autocrítica» tras esta derrota, que les ha hecho perder el liderato. «Nos ha faltado un poco de todo. Hay que hacer autocrítica. Descansar y recargar pilas que tenemos semana larga. Hay que mejorar cuatro cosas y ponernos las pilas», aseguró.

Cubarsí fue el autor del primer tanto del encuentro, el que ponía por delante al Barcelona, pero el Girona reaccionó muy rápido y empató enseguida: «Después de mi gol, nos han encajado muy rápido. Los metes en el partido muy rápido. Hay que mejorar esos goles que nos marcan justo después de adelantarnos. Cabeza baja y a mejorar».

«Hoy no hemos estado al 100% bien»

Sobre la acción entre Echeverri y Koundé, Gerard Martín comentó: «Me parece falta, porque lo pisa. Pero son decisiones que no podemos controlar, y nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer nosotros. Tenemos que ser muy críticos porque no hemos estado bien. Por eso hemos perdido hoy». «Prefiero centrarme en lo deportivo. El partido depende de muchas cosas. Hoy no hemos estado al 100% bien», añadió.

El lateral izquierdo azulgrana reconoció que tuvieron muchos problemas en defensa: «Atrás hoy hemos sufrido mucho. No hemos estado bien en muchas facetas defensivas. Sabemos que nuestro estilo es arriesgar y creemos en él. Es innegociable, y sabemos que tenemos que mejorar cosas».

«Creo que en la primera parte hemos sabido encontrar mejor esas ventajas por fuera. Y en la segunda parte lo han arreglado un poco y nos ha costado un poco más. No tenemos miedo de atacar», explicó, para luego sentenciar que «nos tenemos que centrar cada uno en sacar nuestro mejor nivel y estar al 100%. Porque sabemos que no podemos bajar ni en intensidad ni en concentración. Porque así sufrimos».