La emoción de Roberto Leal en ‘Pasapalabra’ tras el nuevo récord de Rosa y Manu

Manu Pascual y Rosa Rodríguez continúan su exitoso paso por Pasapalabra, el concurso de Antena 3 en el que han conseguido entrar en la historia y todavía ninguno de los dos ha logrado hacerse con el bote. Aunque nada está asegurado, la lógica dice que entre ellos dos se tendrán que seguir peleando por llevarse los más de dos millones de euros acumulados ya, pero todo podría pasar si alguno cae eliminado en la Silla azul en los próximos días o semanas. Por el momento, Roberto Leal ha querido recordar a los espectadores que desde este mismo mes de septiembre, la pareja de concursantes ya son leyendas del programa.

Rosa, la argentina que llegó a Galicia siendo una niña, cumple 198 programas ininterrumpidos, es decir, más de un año de permanencia como concursante. En todas esas tardes se ha enfrentado a Manu, su único rival hasta ahora por llevarse el premio, lo que les convierte en la pareja de rivales que más tiempo ha permanecido imbatida a lo largo de los 25 años que el programa lleva en emisión.

Ese título lo tenían hasta hace apenas unos días Rafa Castaño y Orestes Barbero, dos míticos del concurso, pero su récord ha caído. Tras las clásicas pruebas por equipos, en las que han ido sumando segundos a sus marcadores, han llegado al duelo final empatados a tiempo, momento que el presentador a aprovechando para darle la enhorabuena por su actuación durante tantos meses.

«El duelo más longevo en toda la historia de Pasapalabra», así se lo anunciaba a los espectadores en casa, que se enteraban más tarde que el público presente en el plató de lo que estaba pasando en una tarde histórica. Rosa ha sido la primera a la que ha preguntado cómo se sentía en este momento

«Estar en esta situación es inconcebible», ha dicho emocionada, ya que ella nunca había participado en un programa de televisión hasta que llegó a Pasapalabra. Para esta argentina (aunque gallega de adopción) su propósito hace ya un año era conseguir mantenerse el mayor tiempo posible, pero nunca pensó en que podría llegar tan lejos. En su caso, acumula ya otro récord a sus espaldas al ser la mujer con más permanencia en la historia.

Manu, que llegó al programa un día después de que Óscar Díaz ganase el bote, también ha hablado de este récord. «Es una experiencia que nunca te imaginas llegar a vivir», así ha confesado que veía en televisión a Rafa y a Orestes en sus duelos, pensando que serían inalcanzables, pero ahora este sueño se ha convertido en realidad.

El madrileño lleva ya más de 300 programas, más de un año de permanencia, y ha estado muy cerca de llevarse el bote en varias ocasiones, aunque hasta el momento no ha podido ser. «Sería imposible sin nuestro gondolero de confianza», así ha bromeado con Roberto Leal sobre la camiseta de rayas negras y blancas que el presentador lucía en ese momento.