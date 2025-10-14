Pasapalabra sigue esperando el gran día en el que Rosa Rodríguez o Manu Pascual consigan llevarse el bote a su bolsillo, un premio que no deja de subir y que hace semanas que pasó de los dos millones de euros. Para intentar llevárselo contarán con la ayuda de cuatro famosos que acuden al plató con la tarea de ser sus ayudantes de lujo, por lo que deberán concentrarse en cada prueba para sumar la mayor cantidad posible de segundos. Como es habitual, estarán tres días jugando, comenzando el martes 14 y finalizando el jueves 16 de octubre.

Juli Fábregas

Juli Fábregas es uno de los grandes secundarios de las series y películas de nuestro país. En Cataluña es conocido por sus personajes en La riera y El cor de la ciutat, dos de las series con más éxito de TV3 en su historia. A nivel nacional, también ha participado en producciones como La que se avecina, Amar en tiempos y Hospital Central.

Actualmente, está centrado en el estreno de Victoria, una comedia teatral que llegará al Teatro Fígaro de Madrid el próximo 17 de octubre de 2025.

Pepa Rus ya ha grabado la película de ‘Aída’

La actriz espera con ganas el estreno el próximo mes de enero de la película Aída y vuelta, en la que contarán cómo le ha ido a los personajes del barrio de Esperanza Sur diez años después. Se trata de una película que ha sido dirigida por Paco León, contando con todos los actores de la serie original, excepto Ana Polvorosa.

Tras trabajar en series como Amar es para siempre y La que se avecina, en el teatro también ha tenido grandes momentos con su propia obra, titulada Viva la Pepa. En el último año, también ha sido una de las actrices del musical Los tacones de papá y de la serie Atasco, que se puede ver en Prime Video su segunda temporada.

Isabel Forner es ya una experta en ‘Pasapalabra’

La periodista es ya una de las caras más conocidas de laSexta gracias a que es una de las colaboradoras habituales de Zapeando desde hace dos temporadas. Pero, el programa de la cadena verde no es el único en el que es posible verla trabajando, ya que es en el deporte donde ha desarrollado su carrera periodística principalmente, siendo una cara de Fox Deportes para América, Movistar Plus + y LaLiga.

Ricardo Gómez, el mítico Carlos Alcántara

El invitado de Pasapalabra se encuentra en un gran momento profesional tras dejar de lado su papel de Carlos Alcántara en Cuéntame, cómo pasó, la serie que protagonizó desde que era solo un niño. Acude al programa de Roberto Leal con motivo del estreno de la segunda temporada de La Ruta, serie ambientada en La ruta del bakalao que ahora viajará a Ibiza.