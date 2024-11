Cero aciertos en el Rosco: el impactante récord de un histórico concursante de ‘Pasapalabra’

En Pasapalabra es necesario calcular hasta el más mínimo segundo y cualquier fallo puede mandar a los concursantes a un situación de peligro o hacer que las opciones de llevarse el bote se esfumen sin poder hacer nada para solucionarlo. Pero hay veces que la estrategia no sirve de nada y es posible que no haya opción a tener ni un solo acierto en el Rosco, la prueba final en la que los concursantes se los juegan todo después de una serie de pruebas en las que han ido acumulando segundos junto a sus ayudantes famosos. Aunque es habitual llegar al final con una lucha frenética, hubo una noche en la que eso no fue así y uno de los participantes no tuvo ni un solo acierto en su marcador.

Actualmente es complicado ver una tarde en la que los concursantes terminen por debajo de 21 aciertos y no luchen por el empate, una situación emocionante que se repite casi cada día. Finales de infarto con una sola letra para llevarse el bote o que se deciden por un solo acierto o fallo son de lo más norma, lo que demuestras que el nivel es altísimo. Pero hay que remontarse a marzo de 2023, momento en el que Rafa Castaño se llevó un enorme bote de 2.272.000 euros para vivir una situación así. Aunque parezca mentira, Orestes Barbero no pudo contestar de forma correcta a ninguna palabra de su Rosco, algo que nadie podría imaginar debido a que es uno de los que han conseguido estar en el programa durante más tardes, entrando en la historia del espacio. Ya en Telecinco dejó huella en varias etapas, pero en Antena 3 terminó de consolidar su leyenda consiguiendo audiencias espectaculares con su presencia y su buen humor.

Fue en su último Rosco cuando no tuvo opción a nada, ya que literalmente no pudo abrir la boca. Rafa consiguió una hazaña de contestar del tirón las 25 palabras sin necesidad de pasar palabra. Es por eso que Orestes no pudo contestas absolutamente a nada, lo que le otorga este título. Para colmo, ese mismo día tuvo que decir ‘adiós’ al programa, ya que cuando uno de los concursantes consigue el bote su rival debe abandonar.

Orestes no se fue con las manos vacías de Pasapalabra

El burgalés se marchó con un premio de 215.400 euros, todo el dinero que fue acumulando durante los 360 programas que se mantuvo. No hay que olvidar que durante muchos meses también estuvo en Telecinco, por lo que esa cantidad sube y le convierte en el concursante que más tardes ha pasado en Pasapalabra en toda la historia desde que se estrenó en España.

Su fama y conocimientos le sirvieron para que a los pocos meses, en septiembre de 2023, se incorporase a El Cazador. Allí ha sido bautizado como ‘El espartano’ por su capacidad de lucha y de resistencia debido a que no se rinde nunca y debajo de su apariencia de buen niño hay un guerrero que luchará con todas sus armas para ganar y cazar a los concursantes.