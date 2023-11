‘Pasapalabra’: Orestes se sincera sobre un posible regreso al programa de Antena 3

Orestes Barbero marcó toda una época en televisión gracias a los 360 programas en los que estuvo en su etapa en Pasapalabra. Ahora mismo triunfa en El Cazador, pero también guarda recuerdos de su paso por el programa de Antena 3 y habla claro de un posible regreso.

‘El Espartado’, su nombre en el programa, debutó hace solo unas semanas en TVE y pronto se ha convertido en uno de los más temidos por los concursantes en el plató que ya ha puesto en muchos aprietos a los que se han enfrentado.

En una entrevista concedida, ha comenzado hablado de cómo cambió su vida tras la salida del programa, cuando se rumoreó mucho de que podría estar muy afectado por no conseguir el premio. «Han sido dos o tres meses de volver a mis ocupaciones naturales. Me alejé por completo del foco mediático, porque no iba a venirme bien».

El tiempo que ha estado fuera del foco lo ha utilizado para retomar su carrera de Filosofía, pero con el comienzo de la nueva temporada se ha asentado en El Cazador. En el concurso de TVE tiene la labor de sustituir a David Leo, que abandonó el programa después de ser procesado por violencia machista, un proceso en el que sigue envuelto.

En la entrevista concedida El País, el burgalés ha dejado claro que por ahora no está en su pensamiento una vuelta al programa de Roberto Leal: «No me lo planteo. Estoy tan bien aquí, que al final me tengo que centrar en esto». Pese a todo, tampoco lo descarta: «Nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre». «Pero vamos, postergada hasta que en El Cazador lo puedan disponer, sí», asegura.

La diferencia entre Pasapalabra y El Cazador

Según Orestes Barbero, entre ambos programas hay muchas diferencias: «En el Pasa preguntan cosas para asegurarse de que el bote no caiga todos los días, cosas que ni siquiera son difíciles, son directamente absurdas». En cambio, en el concurso de La 1 asegura que «todas son preguntas de conocimiento, todas acaban siendo más o menos asequibles».