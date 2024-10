Laura Pausini ha vuelto a la carga, musicalmente hablando. Recientemente, la artista de origen italiano ha sorprendido a su público con el lanzamiento de Chao, su nueva apuesta musical. Tal y como ella misma ha explicado, a priori, era un tema que no tenía pensado sacar a la luz. Pero, cuando el cantante Sam Smith le envió este tema durante el pasado verano, no se lo pensó dos veces. Un nuevo proyecto que ha llegado tras el estreno de su último disco, Almas paralelas, el cual vio la luz el pasado 2023. Un álbum repleto de canciones inéditas que, al parecer, no fue compuesto en la mejor época de su vida. Pues, supuestamente, el disco se originó durante la pandemia del Covid-19, momento en el que tuvo una gran crisis profesional y personal.

«Durante el Covid pensaba que ya lo había cantado todo. Había ganado el Globo de Oro y la nominación al Oscar y me sentía feliz pero un poco incómoda porque tenía a todas mis amigas que perdían hermanos, familiares y yo ganando premios», confesó en su última presentación. Un duro momento donde afirma que se le llegó a pasar por la cabeza la idea de dejar la música, su gran pasión. «Después me pregunté: ‘¿ahora qué hago?’. He visto todos los escenarios del mundo, cantado tantas canciones y sentía que tenía que parar», confiesa. Unas declaraciones muy personales con las que no está dejando indiferente a nadie.

Superar esta situación no fue nada fácil. Pero, fueron sus fans los que la ayudaron a comprender el motivo de su labor. «Me senté y escuché la música que llegaba de artistas famosos y no famosos, de todos los estilos, y he hecho muchas demos para reenamorarme de la música y de mi voz», afirmó. Pero, no ha sido lo único.

Laura Pausini: «En el escenario no tengo miedo, tengo miedo abajo»

Laura Pausini ha cumplido 30 años de carrera profesional. Un largo periódo de tiempo con el que no solo ha crecido como artista, sino también como persona. De hecho, actualmente, se encuentra llevando a acabo una gira mundial con la que está recorriendo los escenarios de numerosas ciudades. Un reencuentro con su querido público que le ha dado más fuerzas de seguir adelante.

«Al estar en contacto con todas las personas comprendo por qué he nacido. En el escenario no tengo miedo, tengo miedo abajo», reconoció durante su aventura en autobús por la ciudad de Madrid, evento al que asistieron numerosos medios de comunicación.

«Cuando tienes 50 años tienes miedo, las mujeres de los 90 están acostumbradas a decir: ‘hacemos todo ahora porque después no venderás nada’ y me lo he creído. Pero la gira fue donde vino más gente de toda mi carrera, entonces a la mierda estas personas. Eso me dio una fuerza de creer que hay muchas cosas que puedo hacer», sentenció. Sin lugar a duda, una confesión muy personal con la que la italiana ha querido abrir su corazón, una vez más.