Sam Smith recibe críticas homófobas tras el lanzamiento de su último videoclip

Sam Smith está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera musical. Recientemente, el británico ha lanzado al mercado su nuevo y muy esperado proyecto musical, Gloria. Un cuarto álbum de estudio donde ha recogido en su tracklist auténticos temazos como Unhoy, su hit mundial con Kim Petras, Love me more o Gimme.

Ahora, y lejos de quedarse con los brazos cruzados, el artista ha publicado el videoclip oficial de su nuevo single, I’m not here to make friends. Un audiovisual que ha generado muchas críticas homófobas hacia la persona de Smith. Comentarios donde a su vez han señalado duramente el aumento de peso del intérprete de 30 años.

«No es gordofobia, es simplemente lo horrible que luce porque no es de su talla. ¿Tiene derecho a ponerse lo que quiera? Sí. ¿Lo vamos a alabar y ser hipócritas diciendo que ‘se ve bien’ cuando no es verdad? No», escribía un usuario en Twitter sobre los outfits del británico en el video.

Asimismo, tanto está siendo el revuelo que incluso la polémica ha dado el salto a los programas de televisión. Al respecto, la periodista Alex Phillips ha tachado el videoclip de Sam Smith de pornográfico y ha afirmado que es malo para la sociedad.

Wow. @ThatAlexWoman is 100% right here. You don’t have to be a prude to see how a degenerate, over-sexualised society is a society in danger. https://t.co/Bg9XL1j7Ew — Suzanne Evans (@SuzanneEvans1) January 30, 2023

Sin embargo, en el otro lado de la balanza se encuentran las personas que no están nada de acuerdo con los comentarios que está recibiendo el británico. Pues, muchos usuarios no han dudado en defender la libertad y creatividad a la hora de vestir en los cuerpos no normativos, así como el valor para salirse de lo establecido.

De hecho, han querido tomar como referencia el doble rasero, es decir, el corsé que Sam Smith viste y por el que está siendo criticado al verse «ridículo» debido a que tiene sobrepeso. Sin embargo, dicha prenda en un modelo musculoso causa sensación.

Hateful fatphobic gays be like idk the outfit is ugly so it’s okay I can keep bullying Sam Smith but if the muscle gay on the right wore the same corset they’d be gagging all over again pic.twitter.com/CabzfQp11k — Narizón.com (@froufroufoxes_) January 30, 2023

Además, la polémica ha ido más allá. La situación que está viviendo Sam Smith por su último videoclip ha generado que sea comparado con algunos compañeros de profesión, entre ellos, Harry Styles y Bad Bunny. Los artistas han salido a la palestra porque cumplen los cánones de belleza de la sociedad vistiendo atuendos muy similares a los de Sam Smith, pero siendo alabados por ello.

Según la sociedad, solo se aplaude cuando es Harry Styles o Bad Bunny pero a Sam Smith lo han atacado a más no poder. pic.twitter.com/akWecJT5kl — Juan Diego Fiallos Saade (@fiallaJD) January 30, 2023