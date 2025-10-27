¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Lista de invitados de la semana

Tras cerrar la semana anterior con éxito de audiencia gracias a la visita de Isabel Preysler, El Hormiguero arranca una semana muy especial, ya que cumple 3.000 programas en emisión desde que se estrenó en Cuatro, cuando todavía se emitía una vez a la semana los domingos por la tarde. Desde entonces han pasado miles de invitados por su plató, pero esta semana no será menos, puesto que volverán a sentarse con Pablo Motos dos cantantes, un humorista y un presentador que llega en breve con nuevo programa a Antena 3. Te contamos quién va hoy a El Hormiguero.

Lunes 27 de octubre: programa especial 3.000

La cantante Laura Pausini vuelve para presentar su nuevo single, titulado Mi historia entre tus dedos, primer adelanto de su próximo disco. Además, hablará de su próxima gira mundial que, por primera vez en su carrera, empezará en España. Se trata de alguien muy especial, ya que tiene una gran conexión con Pablo Motos y estuvo al lado del valenciano en el día que falleció su madre en un programa que quedará para el recuerdo.

Martes, 28 de octubre

Leo Harlem acaba de anunciar que se retira de los escenarios con un espectáculo de despedida en Madrid titulado Hasta luego, Leo, que se podrá disfrutar en Madrid del 17 al 21 de diciembre. En este show hará un recorrido por algunos de sus mejores monólogos de humor. Esto no significa que no siga participando en películas y programas de televisión, como hasta ahora.

Dos invitados para el miércoles 29 de octubre en El Hormiguero

Arturo Valls vuelve a Antena 3 después de su breve paso por La 1 con That’s my jam, y lo hace para hablar de la nueva temporada del concurso El 1 % que se estrena ese mismo día en Antena 3 minutos después de su entrevista. Pero será una noche especial, porque también estará presente Christopher Lloyd, el actor que dio vida al mítico Doc en Regreso al futuro, película que se reestrena a nivel mundial con motivo de su 40 aniversario.

Jueves, 30 de octubre

La semana de grandes invitados de El Hormiguero se cierra con la visita de Dani Martín. El cantante hablará del comienzo de su gira 25 P*t*s Años, que comenzará con diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid y al que sumará el resto de shows que le llevarán por todo el país. Además, Martín presentará en primicia su nuevo single en el plató de Pablo Motos.