Leo Harlem anuncia su despedida de los escenarios: fechas, entradas y teatro de ‘Hasta luego, Leo’

Leo Harlem se ha convertido en uno de los humoristas y actores más conocidos y queridos por el público en los últimos años, aunque el éxito le llegó tarde, ya que durante años trabajó como camarero y sus chistes sólo hacían reír a sus compañeros de trabajo y clientes. Ahora, con 20 años de carrera a sus espaldas en el mundo del espectáculo, el leonés ha anunciado Hasta luego, Leo, una serie de actuaciones con las que se despedirá del público y de las que acudirá a hablar al plató de El Hormiguero. Te contamos cuándo, dónde y cómo comprar las entradas de esta gira tan especial que se titula Hasta luego, Leo.

Leo era camarero, pero sus compañeros le animaron a probar suerte como monologuista, por eso le apuntaron, sin que él lo supusiese, a un concurso en un local de su ciudad. El Harlem fue el bar de copas en el que trabajó durante más de una década, por eso su apellido artístico es el mismo, ya que en su ciudad era conocido como Leo, el del Harlem. Tras el concurso en uno de los bares de la ciudad, pasó a El Club de la Comedia, donde coincidió con otros participantes de su concurso de monólogos, como El Monaguillo, y que todos ellos pasaron por el filtro de Pablo Motos, que en aquellos momentos era el coordinador de guiones del espacio de humor. Luego saltaría a la radio con No somos nadie y después a El Hormiguero, que ya es historia de la televisión en España.

Leo Harlem se despedirá de sus seguidores en cinco actuaciones muy especiales que se podrán ver en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en Madrid, uno de los recintos más grandes de la capital. Estará desde el 17 y hasta el 21 de diciembre en cinco noches irrepetibles. Según el día, el horario de la función cambia, pudiendo comenzar entre las 20:00 h y las 21:30 h. Las entradas se pueden comprar en la web del propio teatro.

Los precios van desde los 32 € y hasta los 40 €, aunque las entradas ahora mismo están agotadas, pero no hay que descartar que pueda prorrogar esta despedida. Además, dos de esas funciones de Hasta luego, Leo, serán grabadas para más adelante ser emitidas en Movistar Plus+, una despedida más que merecida para uno de los grandes del humor.

Leo Harlem ha triunfado en el cine en los últimos años

Aunque es de sobra conocido por sus apariciones en televisión gracias a programas como La noche D, La hora de José Mota, Se hace saber de TVE, El Club del Chiste, Me Resbala, Sé lo que hicisteis, Zapeando y Leo Talks, también tiene una gran carrera en el mundo del cine. En la gran pantalla ha triunfado en los últimos años como actor cómico, algo que ni él pensaba que podría conseguir. El verano de mi vida, Que se mueran los feos, Villaviciosa de al lado y las sagas A todo tren y Padre no hay más que uno, son algunas de las más recordadas de su carrera.

Por si no fuera suficiente, Leo ha sido uno de los grandes del stand up comedy de nuestro país, con varios espectáculos en solitario, que ha compaginado con su trabajo en programas de radio como Más de uno, Radio Estadio y Surtido de ibéricos, todos en Onda Cero.