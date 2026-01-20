Ferran Torres sufre una lesión muscular y estará diez días de baja: estos son los partidos que se pierde

El FC Barcelona ha informado este martes que Ferran Torres sufre una lesión muscular que le tendrá de baja alrededor de unos diez días. Por lo tanto, el delantero azulgrana no podrá viajar con sus compañeros a Praga para disputar la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League. Tampoco estará el fin de semana ante el Oviedo.

«Ferran Torres tiene una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y es baja, con un tiempo aproximado de recuperación de unos diez días», explica el Barcelona en el comunicado médico publicado en la mañana de este martes.

Una semana y media estará de baja Ferran Torres con el Barcelona. Una baja sensible para Hansi Flick en el ataque culé, ya que el valenciano estaba cuajando buenas actuaciones. Se queda Lewandowski como única referencia, aunque también Rashford puede jugar en esta posición.

Ferran Torres se pierde seguro los dos partidos que restan de Champions League para terminar la Fase Liga. Tanto la visita a Praga de este miércoles como la última jornada ante el Copenhague en el Camp Nou. Tampoco jugará contra el Oviedo el próximo fin de semana y es duda para la visita al Elche a finales de este mes de enero.

En cambio, en el mismo parte médico de Ferran, el Barcelona señaló que Raphinha ya ha recibido el alta médica y este mismo martes ya viaja con el equipo para medirse al Slavia de Praga en Champions. Por lo tanto, una de cal y otra de arena en la convocatoria azulgrana para Hansi Flick.