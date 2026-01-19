El Barcelona se mete en un problemón

El Barcelona se ha metido en un problemón tras perder el pasado domingo por la noche en Anoeta. No es grave, pero si es un problema que debe preocupar y mucho a la entidad culé. La semana era perfecta para los de Hansi Flick en todos los sentidos, pero termina con un duro traspiés que puede hacer que el Real Madrid recupere la confianza y la ilusión para ir a por la Liga.

La semana que hemos vivido ha sido casi surrealista. Por como se han ido produciendo los acontecimientos. Hace justo una semana, el Barcelona celebraba la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid. Y el equipo blanco, se lamía las heridas, al mismo tiempo que anunciaba la destitución de Xabi Alonso y el anuncio de Arbeloa como nuevo entrenador.

Entre semana, la crisis del Real Madrid fue a más con la eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete. Y un día después, el Barcelona, con todos los titulares, superaba al Racing para avanzar a cuartos de final. El pasado sábado, el Madrid recuperó la sonrisa con una victoria en Liga, pero vivió una bronca histórica en el Bernabéu, con la afición bastante enfadado. Un día después, el Barcelona apretó la Liga con su batacazo en Anoeta.

El problema del Barça en Liga

Ahora la Liga está en un punto de distancia y el Real Madrid depende de sí mismo. El Barcelona, en su mejor momento de la temporada, ha podido con esta derrota ante la Real, meter a los blancos en la pelea. Una derrota culé que le puede dar un impulso a los de Arbeloa para pelear la Liga.

Mucho que perder y poco que ganar. Ahí está la presión para los de Hansi Flick ahora, ya que después de ganar la Supercopa de España y con el complicado momento que vive el eterno rival, todos le dan como claro favorito para ganar la Liga. Pero veremos, porque esta derrota no entraba en los planes.

Un problema que puede ir a más con el físico de ambos equipos. El Real Madrid no tendrá partidos de Copa del Rey durante dos semanas de febrero y una de marzo. Mientras el Barça puede que tenga que jugar todos esos partidos. Y veremos que pasa con los playoffs de Champions. Serían cinco semanas para preparar mejor la Liga. Y aquí Flick está demostrando que rotaciones cero, sea el rival que sea.

Por ello, el problemón del Barcelona ha comenzado. 11 victorias consecutivas en todas las competiciones y nueve victorias consecutivas en Liga que se vieron frenadas en Anoeta. De un plumazo. Las dudas y los fantasmas del pasado pueden volver para un equipo que tenía la confianza por las nubes. Pero veremos ahora contra un Real Madrid más centrado en ganarle la Liga.