Francesco Totti baja a la tierra a Lamine Yamal: «Todavía marca pocos goles»

El ex futbolista italiano Francesco Totti, leyenda de la Roma y una de las figuras más icónicas del fútbol europeo, ha sorprendido con unas declaraciones sobre Lamine Yamal, en un intento de bajar a la tierra a la estrella del Barça. Totti reconoció el talento del extremo español, aunque también señaló su falta de gol: «Todavía marca pocos goles. Es muy fuerte, voló en la Eurocopa… Parecía que volaba, luego bajó un poco, está muy bien, pero aún así marca pocos goles».

Las palabras de Totti llegan en un momento delicado para Lamine Yamal. A pesar de ser una de las grandes revelaciones del fútbol europeo, el joven culé atraviesa una racha larga sin hacer gol en la Liga. Desde su último tanto, que curiosamente fue en el Clásico contra el Real Madrid, el pasado 26 de octubre, Yamal acumula más de cuatro meses sin ver puerta en el campeonato doméstico. En aquel encuentro, en el ecuador de la primera vuelta liguera, el extremo hacía su quinto gol de la temporada y apuntaba a una campaña con brillo en el apartado goleador…

Las críticas de Totti toman más relevancia al comparar el registro goleador de Lamine Yamal con el de otros futbolistas del panorama europeo. Sin ir más lejos en el propio Barcelona, tanto Raphinha como Robert Lewandowski superan con creces sus cifras: el brasileño suma 24 tantos y el polaco ya acumula 34 goles en lo que va de temporada.

Durante la tertulia en el podcast ¡Viva El Futbol!, donde compartió charla con ex compañeros como Antonio Cassano y Nicola Ventola, así como con el analista Lele Adani, Totti también tuvo tiempo para valorar a otros futbolistas y entrenadores. Se mostró especialmente encandilado con Paulo Dybala, actual baluarte de la Roma, al que definió como uno de los talentos más importantes del fútbol mundial: «Está entre los más fuertes del mundo en términos de talento. En comparación con nuestros tiempos, quizás haya menos talento, pero es muy fuerte… En este momento es el mejor de Italia».

Además, Totti habló sobre la importancia del rol de los entrenadores en el fútbol moderno. Alabó especialmente a Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid, a quien considera el mejor del mundo: «El entrenador debe ser ante todo un entrenador, debes ser bueno gestionando campeones». Respecto a un posible regreso de Ancelotti a la Roma, Totti fue contundente: «Si yo fuera director técnico de la Roma llamaría a Ancelotti, pero igual no viene. Y si viniera te diría: ‘¿Cuál es el equipo? Porque no vengo con este’».

El ex futbolista también tuvo palabras para José Mourinho, quien llevó a la Roma a dos finales europeas consecutivas, destacando su capacidad para ganar sin importar el estilo de juego: «Prefiero no jugar bien y ganar. Él, Allegri o Ancelotti no hacen un gran juego pero saben poner jugadores en el campo. Y ganan, y el resultado cuenta».

Durante la charla, Totti no pudo evitar rememorar su etapa como capitán de la Roma, club al que dedicó toda su carrera profesional. «Fui un capitán respetuoso y humilde… Quizás demasiado bueno, pero siempre he sido un capitán humilde y respetuoso», afirmó. Además, dejó claro que nunca se arrepintió de rechazar ofertas de otros grandes clubes, incluido el Real Madrid: «En 2004 me habrían dado mucho dinero. Si hubiera elegido otro equipo habría sido más fácil ganar un Balón de Oro, pero lo que me dio la Roma no me lo habría dado ninguna ciudad».